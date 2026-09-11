Dramático: Quedó atrapada y herida en lo alto del cerro y tuvo que pasar la noche en el refugio

Lo que era una aventura en plena naturaleza se convirtió en una pesadilla para una mujer de 30 años. El angustiante rescate.

Desesperante y traumática experiencia vivió una mujer de 30 años que debió pasar la noche en el refugio del cerro López de Bariloche tras sufrir una severa lesión en una de sus piernas que le impidió desplazarse por sus propios medios, con lo cuál, quedar atrapada .

El operativo de evacuación se concretó durante las primeras horas del jueves bajo un hostil cuadro climático marcado por abundante nieve acumulada y fuertes ráfagas de viento .

El drama comenzó el miércoles por la noche, cuando la víctima transitaba la zona de alta montaña del cerro y sufrió un accidente que le causó una inmovilización inmediata -se investiga si sufrió una fractura o un esguince-. Ante la imposibilidad de continuar el descenso por sus propios medios y ante las bajas temperaturas, debió refugiarse en la cima a la espera de auxilio.

Tras recibir el alerta, se organizó un dispositivo conjunto coordinado desde la base de la montaña que incluyó a integrantes de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche (CAX), gendarmes de la Unidad de Operaciones Especiales en Montaña y brigadistas del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) de Parques Nacionales.

Descenso complejo y asistencia médica

El ascenso a pie de las cuadrillas comenzó en el sector conocido como "Canopy" y avanzó hacia "Roca Negra" a través de senderos cubiertos por un abundante manto de nieve. Una vez que alcanzaron a la víctima, los rescatistas le brindaron la primera atención, la inmovilizaron y la acomodaron en una camilla de arrastre.

Durante el trayecto de descenso, consiga en portal local El Cordillerano, el personal de rescate tuvo que realizar exigentes tareas de anclaje, limpieza y nivelación del terreno nevado para asegurar la estabilidad de la camilla hasta arribar al sector de "El Mallín", donde la pendiente es menos pronunciada.

Posteriormente, la mujer fue traslada en un vehículo UTV adaptado con orugas hacia Roca Negra, desde donde finalmente se la derivó en ambulancia al hospital Ramón Carrillo de Bariloche para recibir la atención médica correspondiente.

El dramático antecedente en la zona

En abril pasado, lo que era una travesía en plena naturaleza terminó en una situación de riesgo. Una turista de 34 años debió ser rescatada en la zona de refugios de El Bolsón tras sufrir una descompensación mientras descendía de la montaña.

El alerta se activó poco antes de las 20, cuando se solicitó asistencia desde el refugio Mañíos, un punto ubicado a unos 16 kilómetros de Wharton, en una zona de difícil acceso.

Con el correr de los minutos, se conoció un dato clave que aceleró la urgencia del operativo: la mujer cursa un embarazo de dos meses. Tras la consulta con personal de Salud Pública, se recomendó su descenso inmediato para una evaluación médica, lo que obligó a desplegar un rescate en condiciones complejas.

El operativo en plena montaña

Efectivos de la Patrulla de Montaña de la Policía de Río Negro iniciaron el operativo para llegar hasta el refugio. Para acortar tiempos en un terreno complicado, utilizaron un cuatriciclo, lo que permitió brindar asistencia inicial en el lugar.

La mujer, oriunda de Viedma, se encontraba realizando trekking junto a familiares cuando comenzaron los síntomas, lo que la obligó a detenerse y permanecer en el refugio a la espera de ayuda.

Finalmente, cerca de las 23:20, el personal logró concretar el rescate y trasladarla hasta el punto de evacuación. Allí fue derivada en ambulancia hacia el hospital local, donde recibió atención médica tras el operativo que mantuvo en vilo a quienes se encontraban en la zona.