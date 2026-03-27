Semana Santa: El Bolsón invita con festival de trufas, buena gastronomía y un cross trail especial

A los atractivos naturales de la comarca, El Bolsón le agrega un novedoso paseo urbano, oferta culinaria y la competencia de montaña Cabeza del Indio.

El Bolsón espera turistas con una agenda cargada, y muy variada, en Semana Santa.

El Bolsón es sinónimo de la mayor paleta de colores otoñales en sus montañas y zona urbana, un clima templado, ideal para las caminatas cortas o trekking por senderos deslumbrantes, la ruta productiva por chacras, y relax y descanso. A todos esos atractivos, la localidad andina le suma una agenda cargada para esta Semana Santa .

Durante el próximo fin de semana largo , del 2 al 5 de abril, El Bolsón esperará a los turistas con un circuito astronómico , una variada oferta gastronómica especial para Pascua , y la 12ª edición del Trail Cabeza del Indio , muy destacado en la agenda deportiva de la región.

La presidenta de Agencia de Turismo de El Bolsón ( ATUR ), Adriana del Agua , indicó que El Bolsón continúa con los eventos y nuevos atractivos relacionados al centenario de la ciudad, que se celebró el 28 de enero, por lo que destacó las mejoras del Paseo de los Pioneros , referencia histórica al único acceso en carreta o acaballo del paraje en el siglo XIX, y el nuevo Paseo Astronómico , resultado de un trabajo de meses con el grupo Osiris.

El circuito astronómico está emplazado en el camino al barrio Arrayanes, por la avenida San Martín al fondo, y consiste en una senda con paradas con cartelería y códigos QR con las referencias informativas.

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Se puede hacer tanto de noche para apreciar el cielo límpido con sus planetas, estrellas y galaxias, y también de día, aprovechando parte de la información disponible.

Las opciones de caminatas se completan con circuitos urbanos, como el más cercano Cerro Amigo, o caminatas de montaña en uno de las mayores áreas de trekking del mundo, como es el Anprale, en Mallín Ahogado.

Toda la información para el visitante se nuclea en la página oficial del Municipio.

Gastronomía en Semana Santa

El sábado 4 se hará la segunda edición del Festival de Trufas, en el establecimiento Trufas del Mallín Ahogado, donde el público accede a la singular y divertida búsqueda del apetecido hongo con perros entrenados. Además del recorrido por el predio, los visitantes pueden degustar un almuerzo o cena especializado en trufas.

Al número creciente y diversidad de locales gastronómicos de El Bolsón, se le suma una oferta especializada para la Semana Santa, tanto de pescados y mariscos como de repostería.

Entre las novedades, Mechi Rotondo, titular del restaurant La Escondida, adelantó su menú de pesca, basado en una entrada de langostinos panko con alioli, y un principal de abadejo a la plancha con arroz y vegetales salteados. De postre, un curd de limón con frutos rojos. El establecimiento se especializa en vinos de la comarca andina y este menú contará con un maridaje especial para la ocasión.

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Por su parte, el reconocido chef de El Bolsón Germán Namor, preparó un recorrido culinario especial para sus tres lugares: Gen, La Lola y Papatruck. “Vamos a vincular los tres locales en un circuito gastronómico de jueves a domingo basado en pescados y mariscos con distintas preparaciones, y un cierre con una paella y un huevo de Pascua gigantes”, adelantó, agregando que toda su oferta habitual de pastas esta vez será sin gluten.

También se destaca el restaurante de Campo Base Hielo Azul, un parador de montaña y cervecería, con un imponente deck con vista directa al río Azul y los picos nevados. Ofrece platos regionales con ingredientes frescos de su propia huerta orgánica, además de cordero y trucha.

Bienestar y descanso en El Bolsón

En El Bolsón nunca faltan opciones de bienestar, relax y descanso pleno, con sus centros holísticos Lumina, Anahata y El Recinto, y otras opciones que varían de acuerdo a las épocas.

Recientemente el complejo de alojamiento y spa Las Nalcas celebró el Festival de Las Luces, para presentar el nuevo atractivo del Paseo Japonés, con una diversidad de terapias naturales, música, espiritualidad y cosmética, entre otras.

Cross Trail

El 3 de abril, aprovechando el fin de semana largo, se hará la 12ª edición del Cross Trail Desafío Cabeza del Indio, carrera de montaña que incluye recorridos por senderos técnicos y paisajes naturales, entre bosques de cipreses y coihues.

El evento ofrece opciones para distintos niveles de experiencia: 5k, 10k y 21k. Para más información e inscripciones, consultar la página web oficial.