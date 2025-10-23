Paisajes soñados: anuncian la apertura oficial de los refugios de El Bolsón

Alberto Weretilneck también anticipó la construcción de dos pasarelas en La Tronconada y Hue Naín.

Los refugios de El Bolsón son visitados por cientos de turistas cada verano, este año se sumarán dos vías de acceso.

El Gobierno de Río Negro confirmó la reapertura oficial de los refugios de montaña comprendidos en el área Natural Protegida Río Azul - Lago Escondido (ANPRALE) para el próximo 21 de noviembre . Los paisajes de ensueño que concentran ríos, senderos, refugios y bosques reabrirán sus puertas tras la recuperación de sus suelos por los incendios forestales que tuvieron lugar durante febrero de 2024.

En el marco de la apertura del área natural, se presentó el Plan de Ordenamiento e Infraestructura en ANPRALE que contempla la construcción de dos pasarelas nuevas en la zona de La Tronconada y Hue Naín. El objetivo es mejorar la circulación de los visitantes, turistas y lugareños para garantizar un acceso más seguro al espacio natural.

La apertura se realiza luego de meses de trabajo en obras de infraestructura destinadas a mejorar la seguridad y accesibilidad de lugar, ya que las pasarelas permitirán el tránsito seguro durante todo el año . Incluso en períodos de nevadas, crecidas del río o deshielo , lo que generará más facilidades tanto para los residentes como para los visitantes.

El Gobernador Alberto Weretilneck celebró el anuncio: “nos van a permitir que tanto los pobladores, como los refugieros, trabajadores y turistas accedan al otro lado del río Azul en condiciones de seguridad óptimas”. Además indicó que el financiamiento de las obras surge de un trabajo en conjunto con la Municipalidad de El Bolsón.

anprale refugio Los refugios como el Hielo Azul y Natación son los elegidos por los turistas.

En su discurso, el mandatario resaltó que la reapertura del ANPRALE representa un compromiso provincial con la preservación ambiental y con el fortalecimiento del turismo sustentable. Un reflejo de ese compromiso fue el análisis de los suelos por parte del Conicet para evaluar posibles derrumbes y lugares peligrosos. “Se trata de un sitio emblemático para los rionegrinos, que debemos proteger y cuidar entre todos” agregó.

refugio El área de los Pozones en el río Azul cada año es visitado por cientos de turistas.

Construcción de dos pasarelas y el viejo reclamo de los lugareños

La construcción de las pasarelas responde a un reclamo de larga data de las comunidades locales y usuarios del área protegida, que exigían mayores condiciones de seguridad para el tránsito en la zona boscosa. El diseño de la obra está a cargo de la Dirección de Proyectos Hidráulicos del DPA.

La pasarela será colocada en el camping Hue- Naím, en la zona de ingreso a los senderos de mayor complejidad como el Hielo Azul, el refugio Natación y Los Laguitos. La pasarela permitirá un acceso directo al inicio de camino en el área conocida como “Los pozones”.

refugiossss Algunos refugios de El Bolsón son de baja complejidad, media y de alta como es el Hielo Azul, que implica 7 horas de caminata.

Las pasarelas en La Tronconada y Hue Naím

El puente colgante tendrá 65 metros de largo po 1,54 de ancho. Estará habilitada tanto para peatones como para vehículos autorizados a circular dentro del área natural. La inversión supera los $340 millones y la empresa que estará a cargo de la edificación es Mass SRL.

pasarela refugios Las pasarelas son la única forma de pasar del otro lado del río Azul.

Por otro lado, en la Tronconada se construirá una pasarela exclusivamente peatonal de 50 metros de largo por 1,10 de ancho. Su diseño se planifica con materiales y técnicas que priorizan y preservan el cuidado del medioambiente. Esta segunda pasarela contará con una inversión superior a los $316 millones y será ejecutada por la empresa Ferjim SRL.