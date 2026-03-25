Fin de semana largo: qué ciudad de Río Negro fue de las más elegidas

Más de un millón de turistas viajaron por el feriado largo y una ciudad de Río Negro se destacó entre las más elegidas, con alta ocupación y gran movimiento.

Bariloche se posicionó como uno de los destinos más elegidos del fin de semana largo.

El fin de semana largo por el 24 de marzo dejó números que reflejan una recuperación del movimiento turístico en la Argentina , aunque con un perfil más austero y de escapadas cortas. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ), viajaron 1.012.000 turistas en todo el país, con un gasto total estimado en $231.084 millones.

En ese contexto, la Patagonia volvió a posicionarse como uno de los grandes polos de atracción. Dentro de ese mapa, una ciudad rionegrina sobresalió con fuerza: San Carlos de Bariloche se ubicó entre los destinos más elegidos del país, junto a puntos turísticos tradicionales como la Ciudad de Buenos Aires , Puerto Iguazú y Mendoza .

Bariloche registró un alto nivel de ocupación durante los cuatro días del fin de semana largo. La combinación de paisajes naturales , oferta gastronómica y una agenda cultural activa fueron claves para sostener el flujo constante de visitantes.

Más de 1 millón de turistas de todo el país, se movilizaron en el feriado por el 24 de marzo.

A las clásicas postales de lagos y montañas se sumaron propuestas culturales vinculadas al Día de la Memoria. Entre ellas, se destacaron ciclos como Teatro x la Identidad y presentaciones musicales de artistas locales en espacios públicos, lo que amplió las opciones tanto para turistas como para residentes.

Además, la conectividad aérea jugó un rol determinante para sostener el arribo de visitantes, en un escenario donde el turismo interno se adapta a nuevas condiciones económicas y busca optimizar costos.

Turismo austero y escapadas cortas

A diferencia de otros fines de semana largos, el comportamiento de los turistas estuvo marcado por la cautela en el gasto. El promedio diario fue de $103.793, lo que representó una caída del 7% respecto al último feriado de Carnaval.

La estadía promedio fue de apenas 2,2 noches, incluso en un fin de semana de cuatro días. Este dato refleja la tendencia de escapadas breves, muchas veces fragmentadas, en función de la disponibilidad laboral y el presupuesto.

El carácter no laborable del lunes (sin ser feriado pleno) también influyó en esta dinámica. Muchos viajeros optaron por estadías más cortas o distribuidas, lo que derivó en un movimiento turístico más disperso y sin picos marcados.

tabla CAME Turismo 24 marzo

Río Negro, con actividad distribuida

Más allá del protagonismo de Bariloche, el resto de la provincia también mostró niveles interesantes de actividad. En la costa rionegrina, destinos como Las Grutas, El Cóndor y Viedma ofrecieron propuestas vinculadas al turismo de naturaleza, la gastronomía y las actividades al aire libre.

Las Grutas, por ejemplo, concentró visitantes interesados en experiencias de aventura, como excursiones en vehículos 4x4 o recorridos por las Salinas del Gualicho. En tanto, El Cóndor volvió a captar la atención por sus acantilados y la presencia de la colonia de loros barranqueros, un atractivo natural único.

Viedma, por su parte, combinó paseos costeros con circuitos culturales, mientras que San Antonio Oeste mantuvo un perfil más tranquilo, asociado al descanso y la gastronomía local.

Las Grutas Las Grutas y Viedma, también se consolidaron como destinos dentro de la provincia.

Un fin de semana condicionado

El comportamiento turístico también estuvo atravesado por factores externos. El clima fue inestable en varias regiones, con lluvias y viento que afectaron algunas actividades, especialmente en la costa atlántica.

Por otro lado, la cercanía con Semana Santa llevó a muchos argentinos a postergar viajes más largos, priorizando salidas de menor duración. Aun así, el crecimiento interanual fue significativo: la cantidad de viajeros aumentó un 48,8% respecto al mismo período de 2025.

Otro dato relevante fue la presencia de turistas internacionales en distintos puntos del país, incluso en un contexto de tipo de cambio menos favorable. Su participación aportó dinamismo en ciudades consolidadas y destinos con infraestructura desarrollada.