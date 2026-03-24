Una multitud repudió en Cipolletti la dictadura al cumplirse 50 años del golpe cívico militar

Se realizó un nuevo acto en recuerdo por las atrocidades cometidas durante el gobierno militar impuesto en 1976. Hubo una marcha por las calles céntricas de la ciudad.

Una gran cantidad de vecinos participó por el aniversario 50 del golpe militar que impuso la dictadura en 1976.

Una notable cantidad de vecinos y militantes de organizaciones sociales, políticas y gremiales participaron en el acto que se realizó en Cipolletti en conmemoración por los 50 años del golpe cívico militar de 1976 que provocó la desaparición forzada de 30 mil personas en distintos puntos del país, imponiendo de ese modo uno de los momentos más duros de su historia .

El encuentro tuvo como punto de inicio la esquina de España e Yrigoyen, en la plaza San martín , donde se encuentra el memorial que recuerda a las víctimas de esas atrocidades y descubrieron un nuevo monumento con la frase convertida en un emblema: Memoria, Verdad y Justicia.

En ese lugar, además de discursos alusivos, intervenciones artísticas y testimonios de familiares de víctimas, se evocaron las conocidas y conmovedoras grabaciones de Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires que pedían por la aparición con vida de sus hijos.

ECP DIA DE LA MEMORIA 50 AÑOS (97) Estefania Petrella

En la oportunidad la Asamblea Multisectorial distribuyó un tríptico con información acerca de los desaparecidos locales.

Luego la multitud emprendió la tradicional marcha por las calles céntricas. La columna -que alcanzó una cuadra de extensión- fue encabezada por militantes que portaban las figuras pintadas en lienzos que representaban a las personas ausentes.

Se observaron banderas y pancartas del Partido Justicialista, Unter, Adunc, Partido Obrero y agrupaciones universitarias, entre otros.

Acto 24 mar 26 D

La caminata tomó por la calle Roca y tuvo su primera parada en Villegas e Yrigoyen, donde se encuentra la sede del Ministerio Público Fiscal, donde pegaron afiches que recordaron la fecha y exigen saber el destino de los desaparecidos, entre otras consignas.

Posteriormente siguieron hasta la Comisaría Cuarta ubicada en Roca 550, cuyo edificio fue utilizado como centro de detención ilegal y torturas en los años de sangre y fuego y fue parte del circuito represivo montado en la región.

Las autoridades de la fuerza habían vallado el frente de la dependencia para evitar disturbios. Sin embargo, al llegar la manifestación no había efectivos de guardia en el exterior, por lo que pudieron acceder al frente tras dejar pegados volantes en las paredes volvieron a la plaza, donde se produjo la desconcentración.

Los 17 desaparecidos cipoleños

El tríptico que entregó la Asamblea Mulsitectorial contiene información de los 17 desaparecidos nacidos en Cipolletti o desaparecidos en la ciudad.

El material incluye la identidad y foto de cada uno, con una descripción de las actividades que realizaban, su historia personal y donde fueron secuestrados. Ellos son: Mónica Almirón y Enzo Lauroni, Fernando Jara, Ana María Rita Perdighe, Victorio Graciano Perdighe, Liliana Raquel Giménez Druscovich, Carlos Aníbal NajandaKare, Carlos Horacio Magariños Crestiz, María Luisa Salto Sebovia, José Luis Albanessi, Carmen Angélica Delard Cabezas y José Luis Appel de la Cruz, Leticia Andrea Veraldi, Adriano Daniel Ramírez, Alfredo Daniel Salgado Contini, Héctor Rubén Cerda Salazar y Graciela Alicia Hernández Irigarren.