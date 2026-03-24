La dictadura en las calles de Cipolletti: Los desaparecidos de la ciudad

En Cipolletti hubo secuestrados al salir del colegio, esperando el colectivo y al radicar denuncias en la Policía. La mayoría permanecen desaparecidos.

Las víctimas de la dictadura y los grupos armados previos al último golpe de Estado en Cipolletti.

La historia de la última dictadura militar en Cipolletti es sumergirse en la memoria del Alto Valle , una región donde la represión estuvo centralizada y fue particularmente feroz debido a la organización militar de la Subzona 52. La ciudad no estuvo a salvo del horror del terrorismo de Estado y en sus calles desaparecieron a 17 personas.

Cipolletti, al igual que Neuquén y el resto del Alto Valle, dependía del V Cuerpo de Ejército con sede en Bahía Blanca. Algunas de las víctimas del horror habían llegado a la ciudad buscando refugio por la distancia entre Cipolletti y el comando de Bahía Blanca.

Sin embargo, el Ejército disponía en Neuquén de un batallón de inteligencia del que dependían tareas de vigilancia y grupos operativos. La mayoría de los secuestrados en Cipolletti fueron trasladados al Centro Clandestino de Detención "La Escuelita" , ubicado en Neuquén capital.

Aunque las listas se han ido reconstruyendo con los años gracias al trabajo de la APDH (Asamblea por los Derechos Humanos) y los juicios de lesa humanidad, en Cipolletti se contempla la desaparición de 17 personas.

Las víctimas de la dictadura en Cipolletti

Mónica Judith Almirón y Enzo Lauroni (8 de agosto 1977)

Matrimonio oriundo de Resistencia (Chaco). Llegaron a Cipolletti el 1976. Mónica era docente y Enzo, ingeniero hidráulico. Él fue secuestrado en el barrio El Manzanar, mientras que a Mónica la raptaron en su casa en la calle Sáenz Peña al 600.

Según testimonios de testigos, fueron trasladados a la ESMA y, luego, a la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco. Al momento de los secuestros, sus hijos pequeños, una nena de 2 años y un niño de 4 años, quedan con una vecina. Luego fueron entregados a su abuela materna Judith.

Ambos eran militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Fernando Jara (18 de julio 1976)

Nacido en Cipolletti, era militante de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y luego en Montoneros. Diferencias y amenazas del Gobierno de Franco, lo obligan a irse de Cipolletti. Se reubicó en Bahía Blanca y trabajó en el Puerto de Ingeniero White. Fue secuestrado y estuvo detenido en el Centro clandestino "La Escuelita" de Bahía Blanca.

El Ejército, difundió comunicados falsos, afirmando que había participado en un enfrentamiento armado. Según aportes testimoniales de otros detenidos, afirman que el Ejército lo sacó de allí y lo fusilaron.

Una biblioteca de Cipolletti lleva su nombre.

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Ana María Rita Perdighe (6 de enero 1977)

Nació en Cipolletti, el 9 de Agosto de 1956. Cursó Medicina en La Plata y militó en la Juventud Universitaria Peronista. Fue detenida en su casa junto a su cuñada. Se pudo reconstruir que fue asesinada el 6 de Enero de 1977, en un simulacro de enfrentamiento, en la Ruta 215 en Brandsen, junto a otros detenidos-desaparecidos, entre los que estaba su hermano Victorio.

Victorio Graciano Perdighe (6 de enero 1977)

Nació en Cipolletti y se trasladó a La Plata a estudiar abogacía, luego se cambió a periodismo. Militó en la Juventud Universitaria Peronista y en Montoneros. Fue secuestrado el 16 de Diciembre de 1976, visto con vida en la Comisaría 5 de La Plata y luego en el Centro Clandestino "La Cacha". Fue asesinado el 6 de Enero 1977 junto a su hermana, en un falso enfrentamiento.

La hija de ambos, María Magdalena Perdighe, declaró en el Juicio del "Circuito Camps". Los restos de su mamá los encontró en el cementerio de Avellaneda en febrero 2010 y esparció sus cenizas en el Paseo de la Memoria de Necochea, donde vive.

Quienes conocieron a Leticia Veraldi resaltan su sensibilidad social. Quienes conocieron a Leticia Veraldi resaltan su sensibilidad social.

Lilian Raquel Giménez Druscovich (17 de abril 1976)

Oriunda de Centenario, llevó a Cipolletti en su adolescencia. En 1975, decidió dejar de estudiar por su militancia y entró a trabajar como obrera en la fábrica de "Alpargatas". Militó en la Juventud Peronista y en Montoneros. A los 21 años, fue asesinada por fuerzas represivas, en falso enfrentamiento.

Carlos Horacio Magariños Crestiz (11 de mayo 1978)

Residía en la ciudad y trabajaba en Aguas y Energía de la Nación, como Jefe Administrativo Regional Comahue de Río Negro. Renunció al trabajo, por la persecución a la que fue sometido, días antes del operativo ilegal, secuestro y desaparición forzada. Era militante de la Juventud Peronista.

María Luisa Salto Segovia (28 de julio 1976)

Nacida en Cipolletti el 8 de diciembre de 1955. Hija de Margarita Segovia y Julio Dante Salto. Reconocida familiarmente y en su militancia como "Mara". Fue secuestrada a los 20 años, en Córdoba. Permaneció cautiva en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla". Aún continúa desaparecida. Militaba en la Juventud Universitaria Peronista y en Montoneros.

José Luis Albanesi (29 de abril 1977)

Nació en Bahía Blanca en 1919. A los 17 años llegó a Cipolletti y se casó con Isabel Rosa Pece. Era productor frutícola y cooperativista y fundador de Bomberos Voluntarios de Cipolletti. Participó del histórico Cipolletazo.

Luego de una serie de incendios en galpones de la Cooperativa, fue detenido en la Comisaría Cuarta de Cipolletti. De allí, el Ejército lo trasladó al Centro Clandestino "La Escuelita". Murió en una sesión de torturas. Su cuerpo fue entregado a la familia aduciendo que murió de un problema cardíaco.

Los manifestantes pegaron carteles con las imágenes de los desaparecidos. (Antonio Spagnuolo)

Leticia Veraldi (4 de julio 1977)

Nació en Capital Federal, el 14 de abril de 1960. Su familia, por seguridad, la trasladó al Alto Valle luego de la represión a estudiantes secundarios conocida como "La Noche de los Lápices". Días previos a su desaparición el Ejército proyectó en su colegio un film sobre terrorismo y un oficial la identificó. Otro testimonio indica que un oficial de la Policía se presentó en el colegio a preguntar por ella.

En el juicio "La Escuelita IV" se juzgó a militares, policías federales, de Neuquén y Río Negro, agentes de Inteligencia del Ejército y Gendarmería por su desaparición.

Carmen Delard Cabezas y José Luis Apel de la Cruz (10 de enero 1977)

Nacidos en Chile, se habían mudado al Alto Valle por el golpe de Estado en su país. Eran militantes del MIR. En el marco del Plan Cóndor, el joven es secuestrado, en la parada de colectivos de España e Yrigoyen, en pleno centro de Cipolletti, frente a su esposa.

Su mujer dejó a la niña al cuidado de amigos y fue a radicar la denuncia a la Comisaría 24 (hoy Cuarta). Allí fue secuestrada y detenida ilegalmente.

La dictadura dejó heridas que aún no cicatrizan en el valle ni el país. París, como muchos sobrevivientes, espera que juzguen a sus secuestradores.

Alfredo Daniel Salgado Contini (29 de abril 1976)

Nacido en Cipolletti, el 24 de Diciembre de 1954. Vivía desde su adolescencia en Capital Federal. Era empleado en una fábrica de muebles denominada "Escandinavia". A la salida de su trabajo fue secuestrado a los 21 años. Permanece desaparecido. Fue militante del PRT-ERP.

Héctor Rubén Cerda Salazar (1 de diciembre 1976)

Nació en Cipolletti el 10 de mayo de 1955. Vivió junto a su familia en el barrio Brentana. En su adolescencia fue boy scout, siendo muy activo en la "Agrupación Scout Pacheco". Fue secuestrado a los 21 años, en el barrio Universitario de Bahía Blanca, según relataron otros estudiantes. Era militante de Juventud Universitaria Peronista. Continúa desaparecido.

Graciela Alicia Hernández Iribarren (11 de mayo 1977)

Nació en Centenario y vivió con su familia en Cipolletti. Reconocida como "Negra Alicia". Desde muy joven tuvo un fuerte compromiso social e integró la Juventud Peronista de Cipolletti. Luego siguió su militancia en Montoneros.

Ante los acontecimientos políticos que acontecían en el país en 1975, se traslada a Quilmes (Buenos Aires), pues estaba muy expuesta. Por su seguridad, su familia intentó convencerla de exiliarse en México y se negó. Tras una actividad social en un barrio, fue interceptada por la policía junto a otro miembro de Montoneros. El joven fue asesinado a balazos y ella se suicidó.

Desaparecidos antes del golpe de Estado

Adriano Ramírez (10 de octubre 1975)

Nació en Paraguay. Su familia llegó a Cipolletti huyendo de la dictadura paraguaya. Era militante del PRT-ERP y se mudó a Tucumán, donde fue asesinado por el Ejército. Sus padres siguieron viviendo en Cipolletti por un tiempo a pesar del hostigamiento y persecución de civiles y militares. A su papá le informaron que estaba enterrado en una fosa común y como prueba le entregaron su DNI.

Carlos Aníbal Nakandakare (26 de junio de 1975)

Nacido en Cipolletti en una familia japonesa que aún reside en la ciudad. Cursaba Ingeniería en Bahía Blanca y se desconoce militancia política o estudiantil. Fue asesinado por la Triple A, el 26 de Junio de 1975. En el 2020, la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca) como querellante, busca dilucidar responsabilidades en 24 hechos cometidos en el ámbito universitario por la (Triple A) organización paramilitar e ilegal.

Se estima que en la región del Alto Valle hubo más de un centenar de víctimas, entre desaparecidos, asesinados y sobrevivientes que pasaron por centros clandestinos.