A 50 años del golpe, Cipolletti se moviliza: memoria, reclamos y una fuerte advertencia

Habrá marcha, acto y un nuevo memorial. Organizaciones advierten sobre el avance de discursos negacionistas.

Este lunes comenzaron los preparativos para las actividades que se realizarán por el 24 de marzo.

En el marco del 50° aniversario del golpe de Estado en Argentina, Cipolletti se prepara para una jornada marcada por la memoria , la participación social y el reclamo vigente por los Derechos Humanos .

La ciudad volverá a tener su propia agenda de actividades este 24 de marzo , consolidando un espacio que en los últimos años ganó fuerza y convocatoria.

La actividad central será una movilización a las 11 de la mañana , seguida de un acto en el memorial local , con la participación de familiares de víctimas del terrorismo de Estado.

Según adelantó Lila Calderón, será “un momento difícil” por la carga emocional que implica.

Además, se inaugurará un nuevo mural y un memorial en una plaza de la ciudad con la consigna “Memoria, Verdad y Justicia”, donde también se leerá un documento consensuado por distintas organizaciones.

Este lunes, la multisectorial comenzó a ultimar detalles organizativos, adelantaron que llevarían a cabo la preparación de pañuelos y la exhibición de imágenes de desaparecidos locales.

El trabajo en las escuelas y la memoria local

Uno de los ejes más fuertes de este año fue el trabajo con instituciones educativas. Desde la multisectorial recorrieron escuelas con material sobre las víctimas locales del terrorismo de Estado.

En Cipolletti se registran 17 víctimas, cuyos nombres fueron incluidos en un material educativo que ya circula en la comunidad. "Recorrimos absolutamente todas las escuelas con un tríptico que cuenta la historia de los desaparecidos de la ciudad", describió la referente.

“Fuimos muy bien recibidas”, destacó Calderón, quien remarcó la importancia de acercar la memoria a las nuevas generaciones.

Advertencia por discursos negacionistas

En un contexto que consideran complejo, desde la organización pusieron el foco en el crecimiento de discursos negacionistas.

“Hace tiempo que hablar de Derechos Humanos implica enfrentarse a estos planteos”, señaló Calderón en diálogo con LU19 AM 690, y advirtió sobre una “bajada de línea a nivel nacional”.

En ese sentido, subrayó el desafío de interpelar a los jóvenes: “Tenemos que hacer despertar a la juventud. Es una tarea pendiente”.

Una fecha que interpela el presente

A medio siglo del golpe, la convocatoria no solo busca recordar el pasado, sino también reflexionar sobre el presente. “No es sólo mirar el pasado, sino entender el presente que nos dejó aquella dictadura”, concluyó.

Las actividades en Cipolletti se sumarán a las que se desarrollarán en todo el país, en una fecha que vuelve a reunir a miles bajo una consigna que sigue vigente: memoria, verdad y justicia.