Incendio en el lago Nahuel Huapi: se prendió fuego una lancha y un joven nadó desesperado para salvar su vida

Una embarcación se incendió este domingo en el lago Nahuel Huapi. El joven sufrió quemaduras y nadó hasta la costa tras la explosión de su lancha en el lago. Fue rescatado a tiempo tras minutos de angustia.

Bomberos y Prefectura trabajaron para apagar las llamas de la embarcación. Foto: Archivo.

Un dramático episodio sacudió la tranquilidad del lago Nahuel Huapi este domingo por la tarde, cuando una lancha se incendió en plena navegación a la altura de Península San Pedro . El hecho desató un rápido operativo de emergencia en Bariloche y su único ocupante tuvo que lanzarse al agua para sobrevivir.

Según las primeras informaciones, a las 17.30 la embarcación comenzó a prenderse fuego mientras se encontraba en el agua. La situación generó momentos de tensión y obligó a una inmediata intervención de los equipos de emergencia .

Hasta el lugar acudieron efectivos de Bomberos Campanarios , quienes trabajaron sobre la lancha siniestrada y lograron controlar las llamas antes de que la situación pasara a mayores.

Una falla, humo y una explosión

De acuerdo al relato del propio joven en medios locales, todo comenzó cuando advirtió una falla en el motor de la embarcación. En ese momento se encontraba a unos 800 metros de la zona y a aproximadamente 150 metros de la costa.

Al intentar revisar el desperfecto, la situación se volvió crítica: una explosión lo sorprendió y le provocó quemaduras leves en el rostro, además de dejarlo sin margen para controlar el incendio.

La desesperada decisión para sobrevivir

Con la lancha envuelta en llamas, el joven tomó una decisión clave: se colocó patas de rana y se arrojó al agua.

Nadó como pudo hasta la costa, donde logró subirse a una roca. Allí permaneció durante varios minutos, afectado por el frío y la tensión, esperando que alguien pudiera asistirlo.

Un rescate a tiempo

La escena no pasó desapercibida. Dos kayakistas que estaban en la zona advirtieron lo ocurrido y dieron aviso a una embarcación cercana. Finalmente, un bote al mando de Víctor Katz llegó hasta el lugar, logró rescatar al joven y brindarle asistencia tras el dramático episodio, revelaron en Bariloche2000.

La lancha, destruida y hundida

Mientras tanto, el fuego avanzó sin control sobre la embarcación. En cuestión de minutos, la lancha fue completamente consumida por las llamas.

La estructura terminó partiéndose y hundiéndose en el lago, mientras algunos elementos, como los tanques, quedaron flotando en la superficie, evidenciando la magnitud del siniestro.