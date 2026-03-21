Dolor por la muerte de la hija de un ex intendente: "Qué injusticia"

Momentos de profunda angustia tanto en el ámbito social como deportivo. Julieta tenía 50 años y una hermosa familia.

La ciudad de Bariloche atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Julieta Icare , una de las hijas del exintendente Alberto Icare . La noticia impactó tanto en el ámbito político como en el social y deportivo, donde su familia mantiene fuertes vínculos.

Distintas instituciones y allegados comenzaron a manifestar públicamente sus condolencias, destacando el acompañamiento a sus seres queridos en este momento de duelo. Es que Julieta era mamá de Alma Zaya, jugadora de la selección barilochense de fútbol femenino.

Desde el entorno deportivo, se expresó la Liga Municipal de Fútbol Femenino:

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Por su parte, el Club Deportivo Almirante Brown también hizo llegar su mensaje:

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La comunidad, señala el medio local El Cordillerano, continúa acompañando a la familia Icare en este difícil momento, con múltiples muestras de afecto y respeto ante una pérdida que deja una profunda huella.

En las redes sociales también la despiden con dolor: "Vuela alto, qué injusticia" son frases que se repiten.

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