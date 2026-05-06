Alerta por hantavirus: confirman un caso en Bariloche y refuerzan controles en la región

Un hombre está internado y aislaron a su familia. Refuerzan la vigilancia sanitaria en la región y piden prevención también en Río Negro.

Las autoridades de Río Negro esperan el resultado de la cepa viral para determinar si corresponde a la variante Andes. Foto: Gentileza.

La confirmación de un caso de hantavirus en San Carlos de Bariloche volvió a poner en alerta a las autoridades sanitarias de Río Negro , con impacto en toda la región, incluida Cipolletti .

Se trata de un hombre de 45 años que permanece internado en el hospital Ramón Carrillo , en el área de Cuidados Intermedios, con síntomas respiratorios y bajo monitoreo constante.

Tras la confirmación del diagnóstico, su entorno cercano —su pareja e hijo— fue aislado de manera preventiva , mientras se refuerza la vigilancia epidemiológica .

El dato clave que preocupa a Salud es que aún no se determinó la cepa del virus. Si se tratara de la variante Andes, presente en la Patagonia, existe riesgo de transmisión entre personas.

Dónde se habría contagiado

El paciente había viajado recientemente al norte del país, a Salta y Jujuy, donde el hantavirus es más frecuente. Sin embargo, también estuvo expuesto en Bariloche a tareas de riesgo como limpieza de terrenos.

Por el período de incubación, las autoridades consideran más probable que el contagio se haya producido en el norte, aunque esperan la confirmación del Instituto Malbrán.

Un virus que exige máxima atención

El hantavirus es una enfermedad viral grave transmitida por el ratón colilargo, a través de saliva, orina o heces.

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Los síntomas más comunes incluyen:

Fiebre

Dolores musculares

Dolor de cabeza

Náuseas y vómitos

Dolor abdominal

El cuadro puede agravarse rápidamente, especialmente entre el quinto y séptimo día.

Recomendaciones clave para prevenir contagios

Desde el Ministerio de Salud recordaron medidas fundamentales que también aplican en Cipolletti:

Ventilar espacios cerrados antes de ingresar

Usar protección al limpiar zonas con posible presencia de roedores

Evitar contacto con roedores o sus restos

Mantener viviendas limpias y sin restos de comida

Desmalezar y ordenar patios y terrenos

Tres casos en lo que va del año

Con este episodio, ya son tres los casos confirmados de hantavirus en la región andina en 2026. Uno de ellos terminó con la muerte de un hombre en verano.

Mientras se esperan los resultados sobre la cepa, las autoridades insisten en la prevención y en la consulta médica inmediata ante síntomas compatibles, una advertencia que también alcanza a Cipolletti y el Alto Valle.