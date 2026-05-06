Alerta por hantavirus: confirman un caso en Bariloche y refuerzan controles en la región
Un hombre está internado y aislaron a su familia. Refuerzan la vigilancia sanitaria en la región y piden prevención también en Río Negro.
La confirmación de un caso de hantavirus en San Carlos de Bariloche volvió a poner en alerta a las autoridades sanitarias de Río Negro, con impacto en toda la región, incluida Cipolletti.
Se trata de un hombre de 45 años que permanece internado en el hospital Ramón Carrillo, en el área de Cuidados Intermedios, con síntomas respiratorios y bajo monitoreo constante.
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Tras la confirmación del diagnóstico, su entorno cercano —su pareja e hijo— fue aislado de manera preventiva, mientras se refuerza la vigilancia epidemiológica.
El dato clave que preocupa a Salud es que aún no se determinó la cepa del virus. Si se tratara de la variante Andes, presente en la Patagonia, existe riesgo de transmisión entre personas.
Dónde se habría contagiado
El paciente había viajado recientemente al norte del país, a Salta y Jujuy, donde el hantavirus es más frecuente. Sin embargo, también estuvo expuesto en Bariloche a tareas de riesgo como limpieza de terrenos.
Por el período de incubación, las autoridades consideran más probable que el contagio se haya producido en el norte, aunque esperan la confirmación del Instituto Malbrán.
Un virus que exige máxima atención
El hantavirus es una enfermedad viral grave transmitida por el ratón colilargo, a través de saliva, orina o heces.
Los síntomas más comunes incluyen:
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Fiebre
Dolores musculares
Dolor de cabeza
Náuseas y vómitos
Dolor abdominal
El cuadro puede agravarse rápidamente, especialmente entre el quinto y séptimo día.
Recomendaciones clave para prevenir contagios
Desde el Ministerio de Salud recordaron medidas fundamentales que también aplican en Cipolletti:
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Ventilar espacios cerrados antes de ingresar
Usar protección al limpiar zonas con posible presencia de roedores
Evitar contacto con roedores o sus restos
Mantener viviendas limpias y sin restos de comida
Desmalezar y ordenar patios y terrenos
Tres casos en lo que va del año
Con este episodio, ya son tres los casos confirmados de hantavirus en la región andina en 2026. Uno de ellos terminó con la muerte de un hombre en verano.
Mientras se esperan los resultados sobre la cepa, las autoridades insisten en la prevención y en la consulta médica inmediata ante síntomas compatibles, una advertencia que también alcanza a Cipolletti y el Alto Valle.
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