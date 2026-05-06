Reanudan el Tren Expreso Rionegrino con dos frecuencias semanales

El próximo 2 de junio se reanudará el servicio del Tren Expreso Rionegrino (TER), una de las principales vías de conexión para las localidades de la Región Sur de Río Negro . La puesta en marcha del servicio no solo restituye un transporte clave para cientos de vecinos, sino que también refuerza la integración territorial en una zona donde las distancias y las condiciones climáticas suelen dificultar la movilidad.

Luego de un proceso de mantenimiento integral que implicó una intervención técnica de gran escala, la formación volverá a recorrer el tramo que une Ingeniero Jacobacci con San Carlos de Bariloche . En el trayecto, el tren realizará paradas intermedias en Clemente Onelli, Comallo y Pilcaniyeu, garantizando el acceso al transporte ferroviario a diversas comunidades de la estepa rionegrina.

Una intervención técnica de gran escala

Los trabajos de reacondicionamiento demandaron un importante despliegue de personal especializado y se llevaron adelante en los talleres de San Antonio Oeste. La intervención contó con una inversión significativa del Gobierno provincial a través del Ministerio de Obras Públicas, mientras que la ejecución estuvo a cargo de la empresa Tren Patagónico.

Entre las tareas realizadas, se destaca la rectificación completa del motor diésel Scania, que fue llevado a condiciones equivalentes a las de una unidad nueva. Además, se reemplazaron componentes clave, se intervino el sistema de tracción y se revisaron los mecanismos de seguridad. También se puso a punto la transmisión, incluyendo el cardán, las cajas y los rodamientos, aspectos fundamentales para garantizar un funcionamiento eficiente y seguro.

En paralelo, se ejecutaron mejoras en el sistema de filtrado de aire, con el objetivo de optimizar el rendimiento del motor y prolongar su vida útil. A esto se suma el recambio total de los discos de ruedas por unidades nuevas, una intervención estructural que permitirá una circulación segura durante los próximos 15 a 20 años, de acuerdo al espesor y diámetro de las piezas instaladas.

jacobacci Vistas (24) El tren es una movilidad segura y económica para cientos de familias de la región sur de Río Negro. Claudio Espinoza

Un servicio con fuerte impacto social

El Tren Expreso Rionegrino cumple un rol social clave en la región. Su funcionamiento permite que los habitantes de localidades alejadas puedan trasladarse en el día para realizar trámites administrativos, acceder a consultas médicas, hacer compras o visitar a familiares, regresando a sus hogares de manera accesible y segura. En muchos casos, representa la única alternativa de transporte regular para quienes viven en la Región Sur.

Frecuencias y horarios

En cuanto a las frecuencias, el servicio contará nuevamente con dos salidas semanales. El tren partirá desde Ingeniero Jacobacci los días martes y jueves a las 4 de la madrugada, con llegada a Bariloche prevista para las 8.40. El regreso será el mismo día a las 17, arribando nuevamente a Jacobacci a las 21.45.

Horarios tren Jacobacci - Bariloche

Tarifas y cómo comprar los pasajes

Respecto a las tarifas, el esquema contempla diferentes categorías para facilitar el acceso. El pasaje general tendrá un costo de $16.400, mientras que los jubilados abonarán $13.120. Los estudiantes y menores de entre 4 y 12 años pagarán $11.480, y tanto las personas con discapacidad como los niños de hasta 3 años podrán viajar sin costo.

La compra de boletos podrá realizarse de manera online, seleccionando la fecha de viaje —martes o jueves— y el tramo correspondiente entre Jacobacci y Bariloche. Desde la empresa recomendaron realizar la reserva con anticipación, especialmente en épocas de mayor demanda.

Un aspecto importante a tener en cuenta es que quienes viajen con menores de edad deberán acreditar el vínculo correspondiente —ya sea como padre, tutor o representante legal— y completar la documentación requerida al momento de adquirir el pasaje.