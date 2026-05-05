Paro de Unter: la adhesión, denuncias de represión y caos en lo puentes

El Gobierno difundió datos de presentismo y habilitó un sistema online. Unter denunció violencia y convocó a marchar este miércoles.

El gremio Unter convocó a una nueva movilización para este miércoles.

En medio de las 48 horas de paro docente , el Gobierno de Río Negro difundió los datos de presentismo registrados hasta las 18:30 del martes. Sobre un total de 20.863 docentes , asistieron 11.341 , mientras que 2.353 se encontraban en licencia o sin carga horaria. El porcentaje de presentismo alcanzó el 65,63% .

La cifra se conoce luego de que el Ministerio de Educación habilitara un sistema web para que quienes asistieran pudieran registrar su presencia y evitar descuentos salariales en mayo.

Desde el Ejecutivo provincial habían anticipado que el registro online permitiría dejar constancia de asistencia en el marco de la medida de fuerza.

La herramienta fue interpretada como una forma de garantizar el presentismo en medio del conflicto salarial con el sector docente.

Denuncias y fuerte repudio

En paralelo, el gremio docente lanzó un duro comunicado en el que repudió lo ocurrido durante la movilización del martes.

Desde Unter responsabilizaron directamente al gobernador, Alberto Weretilneck, por el accionar de las fuerzas de seguridad, al que calificaron como violento. El operativo de seguridad, sin embargo, fue encabezado por Gendarmería Nacional, fuerza de seguridad que depende del Gobierno Nacional.

Durante la manifestación de los docentes no hubo corte de la Ruta 22, pero de igual forma el tránsito fue caótico. La fila de vehículos que comenzaba en la rotonda con Ruta 151 llegaba hasta la calle Salto, en el acceso a la Isla Jordán.

Además, desde Unter reiteraron sus reclamos por recomposición salarial, mejoras en la obra social, inversión en escuelas y la convocatoria urgente a paritarias.

Convocatoria en Cipolletti

En este contexto, el gremio llamó a una nueva concentración para este miércoles 6 de mayo a las 10 en el Consejo Escolar de Cipolletti, ubicado en calle Mengelle.

La convocatoria también está abierta a organizaciones sociales y de Derechos Humanos.

“No podemos quedarnos en silencio”

Desde la conducción gremial remarcaron que la situación afecta a toda la comunidad educativa y convocaron a docentes a sumarse.

“Ante la violencia no podemos quedarnos en silencio”, expresaron, en una jornada que anticipa más tensión en el conflicto docente en Río Negro.

Repudio de judiciales por la represión a docentes en los puentes

El conflicto docente sumó un nuevo capítulo de tensión tras el pronunciamiento del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR), que repudió con dureza la represión ocurrida durante la protesta en los puentes carreteros que unen Río Negro y Neuquén.

Desde el gremio denunciaron que efectivos de Gendarmería avanzaron contra docentes nucleados en Unter que se manifestaban de manera pacífica, y cuestionaron que la respuesta frente a un reclamo “legítimo y democrático” haya sido la violencia.

UNTER CIPO GAS PIMIENTA (1)

Según expresaron, durante el operativo se registraron golpes, uso de gases y persecuciones, en un escenario que consideraron “inadmisible” y que agrava el conflicto social.

Solidaridad y crítica al Gobierno

El sindicato judicial manifestó su solidaridad con los docentes afectados y extendió la crítica a las políticas de ajuste que, aseguran, impactan de lleno en los trabajadores.

Advirtieron que la crisis se refleja en salarios insuficientes y en el deterioro de derechos básicos como la salud, la educación y el acceso a la justicia.