Tensión en los puentes carreteros: Gendarmería reprimió a los docentes con gas pimienta

Docentes intentaron avanzar sobre la Ruta 22 en medio del reclamo y fueron dispersados con gas pimienta por fuerzas federales. Unter denunció represión.

La protesta docente que este martes ya había generado demoras en los puentes carreteros entre Cipolletti y Neuquén escaló en tensión en las últimas horas, cuando se registraron incidentes con la intervención de fuerzas federales . En medio del reclamo impulsado por Unter , efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura arrojaron gas pimienta contra manifestantes que intentaban avanzar sobre la Ruta Nacional 22.

El episodio ocurrió mientras un grupo de docentes se disponía a circular por uno de los carriles del corredor interprovincial, en el marco de la jornada de paro de 48 horas que el gremio lleva adelante en toda la provincia. Hasta ese momento, la protesta se había desarrollado con presencia en la zona del ex peaje y entrega de folletería, generando tránsito lento pero sin mayores incidentes.

Sin embargo, la situación cambió cuando los manifestantes buscaron avanzar sobre la calzada. Fue allí cuando intervino el personal de seguridad , que utilizó gas pimienta para dispersar a los docentes, generando momentos de tensión , corridas y desconcierto entre quienes se encontraban en el lugar.

Tensión en el puente carretero Gendarmería reprimió a los docentes con gas pimienta

"Los compañeros subieron a la ruta para movilizar hacia la rotonda y volver; era sólo movilizar, no se pretendía cortar", indicaron a LM Cipolletti desde Unter. "A la altura de la caminera se apostaron Gendarmería y Prefectura y empezaron a empujar a los docentes, que siguieron avanzando"

"Superado ese momento empezaron a tirar gases a la distancia. Algunos compañeros sufrieron los efectos, no fue la mayoría pero sí fueron varios. Se los atendió y siguieron marchando hasta la rotonda dejando una mano libre para la circulación de vehículos", indicaron.

Escalada del conflicto en un punto clave

Los puentes carreteros que conectan ambas ciudades volvieron a convertirse en un escenario sensible. Se trata de uno de los accesos más transitados del Alto Valle, utilizado diariamente por miles de trabajadores, estudiantes y transportistas. Cada interrupción o conflicto en este punto impacta de forma directa en la dinámica regional.

Durante la mañana del martes, ya se habían registrado largas filas y demoras producto de la presencia docente. Pero con el correr de las horas, el clima se volvió más tenso. Testigos señalaron que tras la intervención de las fuerzas federales, varios manifestantes debieron retroceder, mientras otros intentaban reorganizar la protesta.

Desde el gremio denunciaron el accionar como un hecho de violencia institucional. A través de sus canales oficiales, expresaron: “No hay respuestas pero sí hay violencia. Alberto Weretilneck elige la violencia contra docentes que reclaman por sus derechos y por el financiamiento de la escuela pública”.

UNTER CIPO GAS PIMIENTA (1) Docentes fueron reprimidos con gas pimienta mientras intentaban movilizar por ruta nacional 22.

Reclamos que se profundizan

La protesta forma parte de un paro de 48 horas definido por el sindicato ante la falta de avances en la negociación paritaria. Entre los principales reclamos se encuentran la recomposición salarial, mejoras en las condiciones edilicias de las escuelas y soluciones a los problemas de la obra social.

Además, el gremio exige que la ministra de Educación participe directamente en las mesas de negociación, algo que consideran clave para destrabar el conflicto.

El reclamo no es nuevo, pero en los últimos días sumó mayor visibilidad con acciones en rutas y puntos estratégicos. La decisión de trasladar la protesta a los puentes carreteros responde justamente a la necesidad de amplificar el impacto y visibilizar la situación ante la comunidad.

ECP UNTER MAYO (12) Desde las 6 de este martes, las fuerzas federales se apostaron en la zona del ex peaje sobre los puentes carreteros. Estefania Petrella

Fuerte presencia de fuerzas de seguridad

Uno de los aspectos que más cuestionan desde el sector docente es la presencia de fuerzas federales en el operativo. Según indicaron, desde temprano se desplegó un importante dispositivo de Gendarmería y Prefectura en la zona, lo que anticipaba un posible escenario de conflicto.

“La docencia rionegrina no ha generado disturbios. Lo único que buscamos es visibilizar y que nos convoquen”, habían señalado previamente desde el gremio.