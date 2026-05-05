Becas: los estudiantes de la UNCo reclaman un incremento en los montos que abona Nación

Los estudiantes de la UNCo se preparan para la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo. Entre sus reclamos, figura un aumento de las becas nacionales.

Urge un aumento del monto que abona Nación por las becas Progresar. Los estudiantes de la UNCo incluyen este reclamo entre las demandas que levantarán en la próxima Marcha Federal Universitaria, a concretarse el martes 12 de mayo.

Con renovado entusiasmo, el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) se prepara para la cuarta Marcha Federal Universitaria, que se concretará el martes 12 de mayo. En la movilización se reclamará el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y, en ese marco, los estudiantes exigirán reivindicaciones propias, como una mejora en los montos de las becas .

La recientemente electa titular de la Federación Universitaria del Comahue (FUC), Zoe Estigarribia , manifestó que una de las preocupaciones principales del estudiantado pasa por la exigua cantidad en pesos que se están abonando en concepto de las becas Progresar, que otorga el gobierno nacional.

Las becas propias que entrega la UNCo más que duplican las nacionales, en un esfuerzo institucional por demás significativo por las serias dificultades en materia presupuestaria que atraviesa la casa de altos estudios regional. Sin embargo, tampoco el monto efectivo alcanza para cubrir las necesidades de los beneficiados.

FUC ESTUDIANTES UNCO BECAS MARCHA Los estudiantes de la UNCo participarán de la nueva Marcha Federal Universitaria programada para el martes 12 de mayo. Entre sus reclamos sectoriales, figuran el de aumentar el monto de las becas Progresar. Actualmente, Nación abona una cantidad ínfima.

Estigarribia recordó que las becas nacionales Progresar aportan la muy acotada cifra de 35.000 pesos mensuales a cada estudiante que ha podido acceder a esta ayuda del Estado. A simple vista, se observa lo acotado de la cifra.

Indicó que la suma que se abona “está congelada” en el monto actual desde 2024, lo que limita de modo extremo los alcances del beneficio. Destacó, al efecto, que con la suma prácticamente no se puede afrontar el pago de ningún servicio y tampoco el pago del pasaje de colectivo.

“Cuesta muchísimo todo, la comida, los servicios, el transporte”, destacó y refirió que si se actualizara la cifra según la Ley de Financiamiento Universitario, que el gobierno nacional sigue sin cumplir, “pasaríamos a tener una beca de 60.000 pesos y después se iría aumentando de acuerdo con el índice de inflación y demás” consideraciones de la norma.

Ni para pagarse los pasajes

Valga precisar lo ínfimo de la beca Progresar. Solamente para viajar, ida y vuelta, entre Cipolletti y Neuquén se requieren alrededor de 5.000 pesos por día, o sea, cerca de 25.000 pesos por semana (días hábiles) y unos 100.000 pesos por mes. En trayectos interurbanos más largos, el gasto se dispara exponencialmente.

Existe la posibilidad de acceder al boleto estudiantil, por el cual el usuario puede pagar el 50 por ciento del precio del pasaje. Pero ni aun así los pesos de la beca nacional resultan suficientes ni para la mitad de un mes.

Si se compara con el precio de la carne, el monto del Progresar apenas alcanza para un kilo y medio de carne del corte cuadrada, que en un supermercado cipoleño se puede conseguir por algo más de 22.000 pesos.

Ni que hablar si el estudiante debe alquilar para vivir, puesto que, en este caso, las comparaciones entre lo que se paga por la beca y lo que sale un alquiler resulta tremendo por las ostensibles diferencias. Por alquilar en el Alto Valle, por ejemplo, se pagan cientos de miles de pesos y hasta millones.

Las becas son muy necesarias

Por eso, urge una mejora, un aumento en el monto de las becas Progresar. “Las becas son muy necesarias para los estudiantes, nos resuelven un montón de cosas, los compañeros las utilizan mucho para los gastos diarios, para las fotocopias, para el colectivo. Entonces, que estén hace tres años ya en el mismo monto, la verdad que se hace insostenible”, enfatizó Estigarribia.

En cuanto a las becas que entrega la UNCo, la dirigente puso de relieve que “la Universidad hace un esfuerzo tremendo para poder aumentar cada tanto las becas”, pese a las severas restricciones presupuestarias que sufre la institución.

Las becas propias de la Universidad otorgan un monto de 80.500 pesos mensuales a los alumnos beneficiarios. Suman un millar las becas de la casa de altos estudios regional. Algo más se puede hacer con la cifra, aunque todo, en materia de bienes y servicios, está demasiado caro en el país y la región.

Renuncias de docentes

El problema de las becas es uno de los muchos que enfrentan los estudiantes de la UNCo en el presente. También inquietan sobremanera las renuncias de personal docente que se viene observando en los últimos años, debido a los magros salarios que se abonan por los recortes y el interminable ajuste de Nación.

“Se siente muchísimo” en el estudiantado el impacto de la ida de docentes, afirmó la referente de la FUC, quien recordó que desde el período de 2024-2025 se han marchado de la Universidad alrededor de 275 profesores.

Eran docentes “con una trayectoria tremenda” y que no solamente hacían docencia, sino que también se dedicaban a la investigación.

Preparativos de la nueva marcha federal

Ante los tremendos efectos que ocasiona que el gobierno nacional no cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y persista en sus políticas de recortes y ajustes, los estudiantes de la UNCo, junto con docentes y no docentes, se preparan para una nueva gran Marcha Federal Universitaria el 12 de mayo.

“Nosotros, los estudiantes, estamos en todas las sedes de la UNCo organizando la marcha. Esta semana va a ser una semana de intensa preparación. Y venimos ya de muchas semanas de visibilización y actividades”, aseguró.

“La verdad que entre los compañeros hay muy buena recepción” de las propuestas de lucha que se formulan y están “con muchas ganas de charlar, de encontrarse, de entender que en esta situación estamos todos y todas y nos tenemos que acompañar básicamente”, subrayó.