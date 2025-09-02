"La situación de las universidades es crítica": volanteada en Ruta 22

En el marco de un nuevo paro nacional de 48 horas , docentes y estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO) realizaron este lunes una volanteada sobre la Ruta Nacional 22 en el acceso a Isla Jordán, en Cipolletti . La medida formó parte de la continuidad del plan de lucha que llevan adelante las federaciones universitarias en todo el país, en rechazo al desfinanciamiento del sistema educativo y a la falta de respuesta del Gobierno nacional frente a la crisis salarial que atraviesa la docencia.

La jornada contó con la participación de docentes nucleados en la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional del Comahue (Adunc), referentes de Sediunco, trabajadores no docentes y estudiantes de distintos centros de estudiantes de la región. La consigna central fue visibilizar la gravedad de la situación que enfrentan las universidades nacionales y sumar apoyo comunitario para defender la educación pública.

Nadia Taranda , referente de Adunc en Cinco Saltos , señaló que la protesta se enmarca en una medida definida por unanimidad en el plano nacional: “Estamos nuevamente en el marco de un paro de 48 horas definido por toda la docencia universitaria. Hoy nos encontramos en esta jornada en la Ruta 22, acompañados también por estudiantes y no docentes, porque efectivamente la situación de las universidades es crítica . Tenemos un atraso histórico en los salarios que afecta directamente nuestras condiciones de vida y el funcionamiento mismo de las instituciones”, expresó.

Taranda remarcó que el reclamo no se limita a lo salarial, sino que atraviesa de lleno la capacidad de las universidades de sostener su funcionamiento cotidiano, desde la cobertura de cátedras hasta el mantenimiento de edificios.

Paro universitario docentes y estudiantes

La voz de los estudiantes

Los estudiantes se sumaron a la protesta con una presencia activa en la volanteada. Julieta Salazar, integrante del Centro de Estudiantes, advirtió que la crisis presupuestaria impacta en todos los claustros: “Estamos en una crisis presupuestaria de las universidades donde nuestros docentes están cobrando por debajo de la línea de pobreza y eso es algo que no podemos permitir. Sabemos que influye en la calidad de vida y también en la calidad de la educación. Por eso, como estudiantes, nos parece muy importante apoyar estos reclamos y preparar con fuerza la tercera marcha educativa para decirle al presidente (Javier) Milei que no va a vetar la ley de financiamiento universitario, porque la educación la defendemos entre todos en las calles”.

La estudiante recordó la movilización de abril de 2024, cuando más de un millón de personas marcharon en distintas ciudades del país en defensa de la universidad pública. “Ese es el ejemplo que tenemos que redoblar ahora: la fuerza de una sociedad organizada que le dice al Gobierno que con la educación no se juega”, enfatizó.

Agustín Donnadieu, vicepresidente del Centro de Estudiantes, destacó otro aspecto central de la crisis: la situación de las becas y el abandono estudiantil. “Muchos compañeros tienen que dejar materias o directamente abandonar la facultad para salir a trabajar. El monto de las becas ha perdido muchísimo frente al costo de vida, y eso también es producto del desfinanciamiento universitario. La falta de apoyo económico empuja a miles de estudiantes a interrumpir sus carreras”, explicó.

E.C.P VOLANTEADA (23) Los docentes además visibilizaron una fuga de profesionales hacia otros rubros. Estefania Petrella

Hacia la Marcha Federal Universitaria

La volanteada en Cipolletti se sumó a otras actividades para visivilizar la crisis universitaria que se realizaron en diferentes puntos del Alto Valle, en la antesala de la Tercera Marcha Federal Universitaria que se prepara para mediados de mes. Tanto docentes como estudiantes coincidieron en que la movilización masiva será clave para frenar el veto presidencial anunciado sobre la Ley de Financiamiento Universitario.

“Necesitamos que la comunidad comprenda que lo que está en juego es el futuro de la educación pública en Argentina. La universidad no se sostiene sin docentes y no docentes, pero tampoco sin estudiantes que puedan permanecer en las aulas. Por eso el reclamo es colectivo y la defensa también debe serlo”, concluyeron los organizadores.