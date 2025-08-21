Docentes universitarios realizaron un semaforazo en Cipolletti para exigir paritarias

La esquina de Yrigoyen y Circunvalación, una de las más transitadas de Cipolletti , fue escenario de una nueva jornada de protesta por parte del personal docente universitario. Con banderas, volantes y la modalidad de “semaforazo”, los educadores reclamaron la inmediata reapertura de paritarias, en el marco de un plan de lucha nacional definido por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).

La acción, que se replicó en distintos puntos del país, forma parte de un calendario de medidas que incluye paros rotativos, asambleas y movilizaciones. Según lo resuelto en el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de CONADU, realizado en Buenos Aires, las jornadas de protesta continuarán los días 21, 22, 26 y 27 de agosto, así como el 1 y 2 de septiembre. Además, se trabaja en la organización de una tercera Marcha Federal Universitaria prevista para septiembre, en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario y contra el veto que el Gobierno nacional anticipó.

En diálogo con LM Cipolletti, Edwin Parra , referente gremial de ADUNC en Cipolletti , explicó que la medida se inscribe en la continuidad de un plan de lucha iniciado la semana pasada: “Venimos sosteniendo paros rotativos y acciones en las calles porque el Gobierno se niega a convocar a paritarias . Lo que vemos es una situación crítica: los salarios perdieron un 40% de poder adquisitivo en el último año y medio ”, advirtió.

Con paros rotativos y diagramados, los docentes de la Universidad Nacional del Comahue realizaron una acción en Cipolletti.

Por su parte, Nadia Taranda, representante en Cinco Saltos, remarcó que la situación salarial empuja a muchos docentes a abandonar la actividad universitaria: “Formar un docente es una inversión que hace el Estado durante años. Sin embargo, hoy muchos optan por el sector privado o por empleos públicos provinciales. En consecuencia, cátedras enteras quedan vacantes y concursos no se cubren, lo que afecta directamente la formación académica de los estudiantes”.

Reclamos concretos y críticas al Gobierno

Desde CONADU sostienen que el Ejecutivo nacional profundizó el conflicto al aplicar aumentos por decreto, sin instancia de negociación. El último incremento fue del 1,3% promedio, acompañado por un bono de $25.000 para docentes con dedicación exclusiva. En el caso de quienes trabajan media dedicación, el monto se reduce a $13.000 y a $6.500 para quienes dictan apenas 10 horas semanales.

“Es una burla frente a la pérdida del 40%. Muchas categorías están por debajo de la línea de pobreza. Lo que buscan es un éxodo docente, que lamentablemente ya estamos viendo”, remarcó Taranda.

Los referentes locales denunciaron que esta política constituye un vaciamiento de la universidad pública y advirtieron que la consecuencia inmediata es el deterioro de la calidad educativa. “Sin docentes no hay universidad, y sin salario tampoco habrá educación de calidad”, remarcaron.

Denuncian además un éxodo de docentes en las Universidades y en consecuencia, el cierre de cátedras.

La mirada nacional

El secretario general de CONADU, Carlos De Feo, llamó a sostener la movilización: “Debemos mantener un alto grado de organización. La Ley de Financiamiento Universitario debe aprobarse con amplia mayoría en el Senado, y frente al anunciado veto presidencial vamos a responder con una masiva Marcha Federal Universitaria”.

La propuesta de la federación incluye también realizar un acto frente al Congreso el 28 de agosto, fecha en que se presume se tratará la ley en la Cámara Alta. Allí buscarán sumar a toda la comunidad educativa y social para visibilizar la gravedad del conflicto.

Una comunidad convocada

En Cipolletti, la actividad incluyó la entrega de volantes a los automovilistas que transitaban la zona, con el objetivo de informar a la sociedad sobre el reclamo. “Queremos que la comunidad entienda que la universidad pública es de todos. El ataque no es solo a los docentes, sino a un sistema que garantiza educación gratuita y de calidad”, señaló Taranda.

Los gremios destacaron que la próxima gran cita será en septiembre, con la Marcha Federal Universitaria, que buscará reeditar la masiva movilización de 2024. “Necesitamos un gran colectivo de defensa de la universidad pública. Invitamos a la comunidad a sumarse y ser parte de esta lucha”, concluyeron.