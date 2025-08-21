Cipolletti fue sede de la semifinal de la Copa Robótica y ya tiene a sus finalistas

El Complejo Cultural Cipolletti se convirtió en un gran laboratorio de ideas, innovación y tecnología durante la semifinal de la Copa Robótica Argentina , una competencia nacional que reúne a estudiantes de distintos puntos del país y que tuvo en esta instancia a Río Negro como protagonista.

El certamen, que se desarrolla en siete provincias argentinas, definirá a sus ganadores en la gran final programada para el próximo martes en la ciudad de Neuquén. En el caso de la provincia, fueron 22 los equipos que alcanzaron la semifinal, representando a 16 escuelas de ciudades como Cipolletti, Allen, El Bolsón, Choele Choel, Fernández Oro, Conesa, Los Menucos, Río Colorado, San Antonio Oeste, Bariloche, Valle Azul, Villa Regina y Viedma.

Los estudiantes llegaron a Cipolletti con la ilusión de mostrar proyectos vinculados a la robótica, resultado de meses de aprendizaje, trabajo en equipo y creatividad. Los prototipos exhibidos no solo sorprendieron al jurado, sino también al público que pudo observar de cerca cómo la innovación se pone al servicio de la resolución de problemas concretos.

La secretaria de Educación, Silvia Arza, destacó que este tipo de iniciativas son un motor fundamental para la educación del futuro: “Se están poniendo en juego saberes que tienen que ver y están vinculados directamente con la tecnología, la robótica y el diseño de programación. Es impresionante cómo los estudiantes pueden acceder a estos conocimientos desde la práctica, diseñando y programando”.

Arza también remarcó el valor social de la competencia: “Son 12 localidades representadas, con experiencias diversas y un denominador común: el trabajo en equipo y el compromiso docente. Estas son cualidades que como sociedad necesitamos para resolver los desafíos del día a día”.

copa robótica argentina cipolletti 2025 (3) La final de la copa se realizará en la ciudad de Neuquén. Gentileza

Una apuesta provincial por la tecnología

El encuentro sirvió además como marco para anunciar inversiones estratégicas. La funcionaria recordó que Río Negro incorporará próximamente 500 kits de robótica adquiridos con fondos del Bono VMOS, un recurso generado a partir del acuerdo con las operadoras del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. Estos kits serán distribuidos en distintas escuelas de la provincia, junto a nuevas aulas digitales, como la que ya funciona en la Escuela Primaria N° 293 de Cipolletti.

La directora de Operaciones de Educabot, Micaela Unamuno, explicó cómo se organizó la competencia: “Hubo un pre clasificatorio donde participaron más de 3 mil estudiantes de todo el país. De allí surgieron los 22 mejores equipos que llegaron a esta semifinal en Cipolletti. Hoy se definieron los representantes de la provincia que irán a la final en Neuquén”.

El jurado eligió a los dos equipos que representarán a Río Negro en la gran final: la Escuela Secundaria Río Negro Don Bosco de San Carlos de Bariloche, que se quedó con el primer puesto, y el CET 27 de Fernández Oro, que obtuvo el segundo lugar.

copa robótica argentina cipolletti 2025 (2) Bariloche y Fernández Oro, son las localidades que representarán a la provincia en a final. Gentileza

Reconocimientos al esfuerzo

Más allá de la clasificación, la Copa Robótica también valoró otros aspectos del desempeño estudiantil. Por ello, se entregaron menciones especiales a distintas escuelas en categorías como diseño, colaboración, creatividad, compromiso, superación y esfuerzo.

Unamuno resumió el espíritu del evento: “Lo vivido en Cipolletti es una muestra de lo que viene ocurriendo en las distintas instancias. Es una semilla para despertar la curiosidad y acercar la robótica a los estudiantes. Hoy se llevan una experiencia que trasciende la competencia y que seguramente marcará sus futuros caminos”.

La ciudad fue sede de un evento educativo de alcance nacional, donde autoridades, docentes y familias acompañaron a los jóvenes talentos que se animaron a innovar. Con una final a la vista y un entusiasmo que crece año tras año, la Copa Robótica Argentina consolida a la región como un polo en formación tecnológica y educativa.