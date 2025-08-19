En fotos: exitosa exposición de arte infantil en el CCC

Niños de 7 a 12 años exponen sus obras en la muestra “La Via en Arte” hasta el lunes 25 de agosto en el Centro Cultural Cipolletti.

El arte, los colores y la mirada encendida de la niñez se encontraron en la 4ta muestra de arte infantil colectivo “La Vie en Arte” en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) . Se trata de la exposición de las producciones que realizaron los niños y niñas que asisten a la Clínica de Arte . La muestra que se inauguró el lunes 18 y se extenderá hasta el 25 , expuso la valoración del arte en la cotidianeidad y las técnicas para expresar sentimientos y emociones.

Las obras de arte se confeccionaron con la técnica de mix médium , que consiste en agotar la exploración de métodos y colores , hasta exponer las variaciones de cada emoción . Los materiales pueden ser acrílico, acuarela, carbonilla y marcadores.

La artista plástica y profesora a cargo de la Clínica de Arte, Irene Mosiuk explicó que se trabaja individualmente con cada alumno, con el aprendizaje de diferentes técnicas aplicadas a la misma obra.

“Cuando empezamos las clases le damos un pantallazo de las técnicas y lo que es la Clínica de Arte y tratamos de buscarle un tema. Pero este año dijimos de hacerlo libre y surgieron muchos temas, como los viajes, las mascotas, los campos, entonces decidimos plasmar la vida misma” explicó la artista plástica.

La posibilidad de explorar distintas técnicas y no tener limitaciones creativas, permite que cada niño abra caminos de intercambios y de encuentro con el arte, ya que cada infancia aporta su propia visión y perspectiva de la figura a reproducir.

“Cada niño y niña aporta su propia visión, su manera de ver las margaritas crecer, los saltos en la vida que nos impulsan a crecer, los viajes en familia y sus paisajes, la fe, la libertad, el universo, las olas de mar, lugares que cumplen sueños o de contemplar cómo cada persona crece con sus ideas y sentidos de la vida” explicó Mosiuk.

Los alumnos de la Clínica de Arte van desde los 7 hasta los 14 años, cada estudiante expuso un cuadro de 70 x 50 con la técnica mix medium. Por eso, la edad es clave en la conformación de significados y las representaciones de la vida y de las emociones.

“La Vie en Arte celebra la alegría de compartir lo que somos, la libertad de expresar lo que sentimos y la emoción de descubrir que, en lo esencial, estamos unidos por el deseo de mirar la vida con curiosidad y gratitud” agregó Mosiuk.

Las obras expuestas por los pequeños artistas, son en su totalidad figurativas. Sin embargo, los dibujos y personajes sirven de disparador para la imaginación y constituyen una narrativa que trasciende la obra de arte.

WhatsApp Image 2025-08-19 at 15.41.14 Leopoldo Favoretti, 11 años con su obra “Mar de luz”.

“Ellos estudian figurativo en el taller, porque lo abstracto todavía no alcanzan a ver la distorsión. Hay una niña Renata que hace sus propios personajes, les pone nombre, caracterización, la historia de personaje y solo tiene 12 años” indicó Mosiuk.

WhatsApp Image 2025-08-19 at 15.41.16 Sara Evangelina Ferrere, 12 años “Lluvia de estrellas".

El arte para niños que nació en pandemia

Irene Mosiuk se dedicó toda su vida a dictar clases de arte para adultos. Pero cuando llegó la pandemia, el aislamiento y la imposibilidad de salir de sus hogares, surgió la posibilidad de dictar clases para niños y niñas con el objetivo de enseñar técnicas de arte de manera virtual.

“Se nos hizo un grupo de 20 chicos, todos los días nos esperaban. Fue una experiencia inolvidable, fue como una terapia, pintábamos dos horas. Cuando terminó la pandemia seguimos dando clases y son los chicos que hoy están exponiendo sus obras” indicó Mosiuk.

WhatsApp Image 2025-08-19 at 15.41.15 Alma Eluney Prospitti, 13 años con su obra “Mirada Celestial”.

Cada año se realiza la exposición de las obras de arte de los talleres para adultos, por eso se extendió la muestra hacia los pequeños artistas que hoy lucen orgullosos sus producciones.

“Ellos querían ver su obra colocada en una galería, por eso le explicamos lo que es exponer, ser curadora de arte, criticar una obra constructivamente. Los chicos que vienen es porque les gusta el arte, yo no recibo a los chicos como si fueran una guardería” agregó la artista plástica.

WhatsApp Image 2025-08-19 at 15.41.13 (2) Nina Mafrici Galdeano, 10 años con su obra “Senderos de Otoño”.

Finalmente, se realizó el cierre de la inauguración que contó con una gran convocatoria y la posibilidad de visitar esta muestra de obras de arte infantil hasta el lunes 25 en el Centro Cultural Cipolletti.