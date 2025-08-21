Vecinos escrachados por tirar basura: a cuánto llegan las multas

A pesar de la posibilidad de llevar residuos hasta el basural, muchos cipoleños los tiran en espacios públicos. Si los identifican, reciben una multa millonaria.

El basural de Cipolletti no impone ninguna restricción para entrar a arrojar residuos que no sean peligrosos. Solo hay que respetar el horario de funcionamiento y alguna indicación sobre en qué sector arrojar la basura. Sin embargo, muchos cipoleños prefieren ensuciar la ciudad tirando basura en espacios públicos. Algunos son escrachados y pueden recibir multas millonarias.

En los últimos días se viralizaron imágenes de dos vecinos tirando basura en la vía pública. Como suele ocurrir, quienes viven en la zona en la que se arrojaba basura fueron quienes descubrieron a los infractores y viralizaron las imágenes. Si las fotos permiten una identificación certera, el Municipio los multará.

Desde el Ejecutivo local se confirmó que cada denuncia contra quienes tiran basura en zonas prohibidas se analiza para intentar aplicar una multa al responsable ya que en Cipolletti arrojar residuos en la vía pública está prohibido.

La acumulación de estos desechos puede dar origen a microbasurales como también puede crear plagas o enfermedades que luego comiencen a expandirse en la sociedad.

Esta semana dos personas fueron capturadas y denunciadas en redes sociales por estar arrojando desechos en espacios comunes. Uno fue registrado en Costa Norte, donde se lo ve tirando cosas que llevaba dentro de un balde, "con lo que nos cuesta mantener limpio el barrio y la Municipalidad que nos ayuda pero al final parece que los mismos vecinos son los mas sucios, quiero denunciar a este tipo mugriento a ver si lo pueden multar", relató una vecina.

Por otro lado, también hubo indignación de otra mujer por una pila de ramas y residuos que se había acumulado en la plaza de calle Perú, entre las calles Pastor Bowdler y Río Negro. Al parecer era el jardinero de una vivienda que arrojaba allí los restos de vegetación que sacaba.

"Las empleadas municipales tienen la plaza prolija y limpia, y ésta señora tira restos de pastos y ramas a la plaza. Estoy indignada, que le cuesta tirar en el basural o pagarle a alguien para que se lo lleve? Es más le paga a un jardinero para que después tire la basura a la plaza. Así nunca tendremos una ciudad limpia y ordenada", denunció otra vecina.

Las multas por tirar basura en espacios públicos

Ambas situaciones causan indignación en los barrios y la gente pedía que la Municipalidad se encargue de cobrarle la respectiva multa. Según el Juzgado de Faltas, la sanción económica por esto puede superar los 4 millones de pesos. La multa se calcula según la Sanción Administrativa Municipal (SAM), cuyo valor actual es de $995, y varía entre 120 y 4500 SAM.

Es decir, la sanción máxima cuesta $4.477.500. En el caso del arrojo de residuos industriales, previsto en el Artículo 70, la sanción es aún mayor y puede llegar hasta las 5000 SAM.