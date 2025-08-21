Resolvieron la extradición de la acusada de atropellar y matar a Elizabeth Martínez

Claudia Soledad Silva, imputada por el incidente vial ocurrido en Centenario, será trasladada posiblemente este jueves a Neuquén, donde investigan el hecho.

El juez de Garantías de Cipolletti Juan Pedro Puntel resolvió la extradición a Neuquén de Claudia Soledad Silva, la joven de 24 años que fue detenida en esta ciudad, acusada de haber cruzado un semáforo en rojo, embestido y atropellado en Centenario a Elizabeth Martínez, una motociclista la que dejó tirada sin prestarle ayuda.

La mujer fue apresada en un allanamiento realizado el miércoles en un domicilio del barrio Almirante Brown, y quedó alojada en un calabozo de la Subcomisaría 68, ubicada en el Distrito Vecinal Noreste (DVN).

En la mañana de este jueves se conoció que la justicia neuquina había solicitado su extradición, por lo que en forma urgente se avanzó en la ejecución del trámite.

Audiencia de la mujer que mató a Elizabeth Martinez

La audiencia se llevó a cabo en horas del mediodía en los tribunales cipoleños, con la participación de la defensora Oficial Cecilia Ibáñez, que no planteó objeciones para su traslado, lo mismo que la fiscal Jessica Montenegro, que solo pidió aclaraciones acerca de su nuevo lugar de residencia.

Dijo que se mudó a Cipolletti

Silva ingresó esposada a la sala acompañada por una mujer policía. Se mostró tranquila cuando brindó sus datos personales y optó por mantener silencio.

A instancias de la fiscal Montenegro, la chica precisó que su actual dirección es Ecuador 175, lugar donde fue detenida, y donde se radicó junto a su pareja y su hijo, de acuerdo a lo que manifestó en la audiencia.

El magistrado leyó el oficio recibido por la justicia neuquina en la que se informó que ya está designada la comisión policial con personal femenino que concretará la medida de extradición, posiblemente en el transcurso de este jueves. Definieron incluso el vehículo en la que la llevarán, una camioneta Toyota de la fuerza de la vecina provincia.

Dejó abandonada a la víctima

El incidente vial en el que murió Elizabeth Martínez ocurrió el 1 de agosto último alrededor de las 8 de la mañana en el cruce de Ruta provincial 7 y calle 5, a la altura del cementerio de la ciudad de Centenario.

Silva cruzó un semáforo en rojo en un Volkswagen Vento mientras circulaba por la ruta en sentido sur-norte y embistió a Martínez, quien manejaba una moto Mondial 110 c.c y cruzó la ruta en sentido este-oeste con la luz verde del semáforo. Como consecuencia de las lesiones que sufrió, la motociclista falleció en el lugar. Mientras que la imputada se alejó del lugar, sin prestar ayuda.

El día siguiente el Ministerio Público Fiscal (MPF) neuquino, a través de la fiscal Inaudi le formuló los cargos por el siniestro vial fatal, pero quedó en libertad.

Sin embargo luego de considerar que, con el avance de la investigación y tras la imputación, surgió nueva evidencia que incrementa los riesgos procesales, por lo que pidieron su detención que finalmente se registró en Cipolletti.

Otro hecho en el que estuvo involucrada

Luego del choque mortal, Silva fue protagonista por otro hecho escandaloso sucedido durante el pasado fin de semana también en Centenario, donde fue increpada por vecinos.

El episodio se produjo durante un operativo de rutina en conjunto de inspectores municipales y efectivos de la Comisaría Quinta realizado el domingo a la madrugada, cuando un Volkswagen Gol fue demorado tras intentar esquivar el control.

Su conductor, un joven, dio positivo en el test de alcoholemia. Hasta ahí podría parecer lo que sucede habitualmente los fines de semana: conductores que no pasan el test de alcoholemia y el secuestro del vehículo. Pero la película no terminó ahí y tuvo pasajes increíbles e indignantes.

Lo que nadie esperaba era que la acompañante del vehículo fuera la misma mujer imputada semanas atrás por haber atropellado y matado a Elizabeth Martínez. Fuentes consultadas por LMNeuquén dieron cuenta que la mujer se bajó de muy malos modos y que comenzó a agredir a los inspectores municipales y que habría pagado ya una multa de 50 millones de pesos, algo incomprobable de sus dichos, pero que comenzó a calentar el ambiente. "Estaba también alcoholizada y empezó a agredir, más allá de que ella no manejaba", dijeron.