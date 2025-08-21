Pidieron la extradición de la joven que atropelló y mató a Elizabeth Martínez

La Justicia neuquina pidió en la mañana de este jueves el traslado de la acusada, que quedó detenida en la Subcomisaría del DVN

La joven imputada por atropellar y matar a Elizabeth Martínez cayó con su pareja en un control de alcoholemia.

La Justicia neuquina pidió la extradición de CSS , la mujer detenida en Cipolletti acusada por causar la muerte de la motociclista Elizabeth Martínez , luego de cruzar un semáforo en rojo y embestirla y luego escapar sin prestar ayuda. El tremendo hecho ocurrió en Centenario , donde el fatal incidente causó una enorme indignación.

El requerimiento se transmitió durante la mañana de este jueves y debe ser resuelto por el juez de Garantías, Juan Pedro Puntel.

Elizabeth Martínez El 1° de agosto, Elizabeth Martínez falleció a bordo de su moto cuando fue impactada por un auto en Ruta 7.

Se estima que el trámite será habilitado en el transcurso de la mañana, por lo que se espera que una comitiva de la Policía de la vecina provincia llegue para trasladarla.

La mujer fue arrestada el miércoles en una vivienda de la calle Ecuador 175, en el barrio Almirante Brown de Cipolletti.

Se encontraba en libertad, pero luego de considerar que, con el avance de la investigación y tras la formulación de cargos, surgió nueva evidencia que incrementa los riesgos procesales.

El 2 de agosto último el Ministerio Público Fiscal (MPF) neuquino, a través de la fiscal Inaudi le había formulado los cargos por el siniestro vial en el que murió Martínez.

Cruzó en rojo, mató y escapó

La investigación preliminar realizada en conjunto con la Policía provincial, arrojó que el hecho ocurrió el día anterior alrededor de las 8 de la mañana en el cruce de Ruta provincial 7 y calle 5, a la altura del cementerio de la ciudad.

La imputada cruzó un semáforo en rojo en un Volkswagen Vento mientras circulaba por la ruta en sentido sur-norte y embistió a Martínez, quien manejaba una moto Mondial 110 c.c y cruzó la ruta en sentido este-oeste con la luz verde del semáforo. Como consecuencia de las lesiones que sufrió, la motociclista falleció en el lugar.

marcha elizabeth centenario

La fiscal del caso remarcó en la audiencia que la acusada no estaba habilitada para conducir, y que luego de impactar la moto de la víctima, se dio a la fuga y no lo socorrió. Después, se presentó en la sede policial.

El delito que le atribuyó fue homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, por darse a la fuga y no intentar socorrer a la víctima, por conducir sin estar habilitada por autoridad competente, por violar la señalización del semáforo y por hacerlo con culpa temeraria, en calidad de autora.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Raúl Aufranc, avaló la formulación de cargos, el pedido de medidas cautelares y estableció el plazo de investigación en cuatro meses.

El último antecedente

El pasado fin de semana, la joven se vio involucrada en un escándalo cuando fue increpada por vecinos de Centenario. Fue en un operativo de rutina en conjunto de inspectores municipales y efectivos de la Comisaría Quinta el domingo a la madrugada, cuando un Volkswagen Gol fue demorado tras intentar esquivar el control.

Su conductor, un joven, dio positivo en el test de alcoholemia. Hasta ahí podría parecer lo que sucede habitualmente los fines de semana: conductores que no pasan el test de alcoholemia y el secuestro del vehículo. Pero la película no terminó ahí y tuvo pasajes increíbles e indignantes.

Lo que nadie esperaba era que la acompañante del vehículo fuera la misma mujer imputada semanas atrás por haber atropellado y matado a Elizabeth Martínez. Fuentes consultadas por LMNeuquén dieron cuenta que la mujer se bajó de muy malos modos y que comenzó a agredir a los inspectores municipales y que habría pagado ya una multa de 50 millones de pesos, algo incomprobable de sus dichos, pero que comenzó a calentar el ambiente. "Estaba también alcoholizada y empezó a agredir, más allá de que ella no manejaba", dijeron.