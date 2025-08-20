VIDEO: Una jovencita corrió al ladrón que le arrebató el celular y logró recuperarlo

El delincuente se movilizaba en bicicleta y la sorprendió cuando caminaba por la calle. Pero la víctima no se amilanó y salió detrás de él.

El ladrón en bicicleta subió a la vereda y le arrebató el celular a la adolescente, que salió detrás de él y recuperó el aparato.

Un ladrón en bicicleta le arrebató el teléfono a una adolescente que caminaba por la vereda. Pero la chica no se resignó, porque salió detrás del delincuente y con una valiente y arriesgada reacción lo enfrentó y logró recuperar su celular.

Todo quedó registrado por una cámara de seguridad de una casa vecina, y las imágenes se viralizaron con notable rapidez.

El hecho sucedió el último martes minutos después del mediodía en inmediaciones de la esquina de las calles Río Negro y Río Chubut, detrás del predio polideportivo municipal, en el barrio Antártida Argentina .

Arrebato celular Antártida Arg 2

En el video se puede observar que la chica pasa caminando y de frente aparece un hombre joven en bicicleta por la vereda, que estira el brazo para apoderarse del aparato e intenta escapar. Aunque la filmación no es de la mejor calidad, se pueden distinguir características físicas del autor del hecho, que podrían ser de utilidad para atraparlo.

Sin embargo la víctima sin darse por vencida corrió al maleante. Ahí ambos salen del cuadro de la filmación, aunque la joven vuelve a los pocos segundos con gesto airoso.

Después ella misma contó en las redes sociales que volvía del colegio cuando la interceptó el ladrón.

Delicuente le arrebató el telefono a una jovencita

Sostuvo que al correrlo logró agarrarle la campera y eso hizo que cayera de la bicicleta Agregó que el sujeto intentó escapar, pero lo mantenía aferrado mientras gritaba pidiendo ayuda y le reclamaba el celular.

En ese momento se detuvo un motociclista y el arrebatador quiso defenderse, alegando que no había querido robarle, que estaba equivocada.

Cercado ya por el reclamo, el malviviente terminó por confesar que el teléfono estaba tirado abajo de su bicicleta. Así que la dueña lo tomó y se fue, expresándole distintas consideraciones.

Piden mayor presencia policial

Hasta el tarde/noche de este miércoles no habían presentado la denuncia, de acuerdo a lo informado por el subcomisario Mussari, jefe de la Subcomisaría 79 de las 1200 Viviendas, que tiene a su cargo el sector, donde los vecinos se han quejado reiteradamente por los hechos de inseguridad que padecen.

A raíz de este último episodio en las redes sociales volvieron a reclamar mayor presencia policial. Aparecieron varios relatos de víctimas de ataques delictivos ocurridos en la misma zona.

También entre los cometarios se destacaron los que felicitaron a la chica por su audaz reacción. Otros, en cambio, expresaron que fue muy arriesgado, porque el ladrón también pudo haber respondido con agresividad, como ha sucedido en no pocas veces.