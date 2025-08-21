Tras los pasos de Franco Colapinto: el piloto argentino que acaba de firmar con Red Bull

Con Franco Colapinto cómo el único representante argentino en la Fórmula 1, ahora el automovilismo argentino suma a otro piloto dentro de la órbita de la máxima categoría mundial. Se trata del italo-argentino de 17 años Mattia Colnaghi que competirá en la Fórmula 3 de la FIA con el equipo MP Motorsport a partir de la temporada 2026 .

Además, Colnaghi se sumará al Red Bull Junior Team , lo que lo consolida su proyección como una de las jóvenes promesas del deporte motor con raíces en la Argentina. Actualmente, el piloto es el líder del torneo en la Eurocup-3, donde ya sumado cuatro victorias y dos podios durante la temporada 2025, lo que refuerza el impacto de su ascenso y despertó las expectativas tanto en Europa como en la comunidad latinoamericana para llegar a la escudería neerlandesa, la misma en la que corrió Colapinto en la Fórmula 2 y 3.

La relación de Mattia con la Argentina llega a través de su mamá, que nació en la Patagonia, donde todavía vive su abuela materna. Además, cada vez que viene al país, también visita a sus tíos y otros abuelos que viven en Buenos Aires. El joven piloto nació en Monza, un lugar con espíritu motor por excelencia, pero más allá de eso, en su buzo antiflama tiene las dos banderas y en su perfil de Instagram se presenta como “italo-argentino”.

image

El anuncio oficial detalla que Colnaghi se unirá a la parrilla de la FIA Fórmula 3 con el equipo con el que forjó una relación sólida en los últimos años. Su ingreso a la estructura juvenil de la bebida energizante también representa un paso estratégico en su carrera, ya que este programa es reconocido por impulsar a jóvenes talentos hacia las máximas categorías del automovilismo mundial. La doble noticia marca un hito en la trayectoria del piloto, quien se prepara para afrontar nuevos desafíos en el competitivo entorno de la F3.

La trayectoria de Mattia Colnaghi en el automovilismo

El desempeño de Mattia Colnaghi en la Eurocup-3 de este año se suman a los resultados de la temporada previa en la que se consagró campeón de la F4 Española luego de una remontada a mitad de año que incluyó seis victorias. Su progresión fue rápida y sostenida en autos de fórmula, lo que llamó la atención de equipos y programas de desarrollo de pilotos.

La carrera de Colnaghi comenzó en el karting en 2020, donde obtuvo un séptimo puesto en el Trofeo Italiano Easykart. Posteriormente, participó en competencias internacionales, como el CIK-FIA World Championship, alcanzando la sexta posición en 2023. Su debut en monoplazas se produjo en la Fórmula Winter Series 2024 con MP Motorsport, donde sumó puntos y finalizó 18º en el campeonato. Ese mismo año, tras ganar el Richard Mille Young Talent Shootout, se incorporó a la F4 Española, logrando el título como debutante. Además, incursionó en la Fórmula Regional, participando en el Gran Premio de Macao y clasificándose en el puesto 14. En 2025, su campaña en la Eurocup-3 consolidó su perfil como uno de los pilotos jóvenes más prometedores del circuito europeo.

image

Mientras Colnaghi se prepara para su debut en la Fórmula 3 en 2026, el equipo MP Motorsport buscará que el ítalo-argentino mantenga el foco en la temporada actual de Eurocup-3: dentro de un par de semanas, se correrá la fecha 6 en el mítico circuito de Spa-Francorchamps. Mattia se mantiene en la cima del torneo con 177 puntos, 12 más que Valerio Rinicella (165). En la actual campaña lleva tres victorias (la carrera 1 en Austria, la race 1 en Paul Ricard y la carrera 2 en Monza).