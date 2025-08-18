Las cuatro sorpresas en la lista de Scaloni para la última doble fecha de Eliminatorias

El entrenador de la selección dio la nómina para los partidos contra Venezuela y Ecuador en septiembre próximo.

Este lunes, cerca del mediodía, se conocieron a los convocados de Lionel Scaloni , quien dio la lista para la última doble fecha de Eliminatorias, en la que Argentina será visitante de Venezuela el 4 de septiembre y recibirá a Ecuador el 9 de dicho mes. Además de la presencia del capitán, Lionel Messi, hay algunas novedades importantes en la nómina.

La primera de ellas está en la defensa, con la presencia de Julio Soler. El exlateral de Lanús ahora juega en el Bournemouth de la Premier League.

Además, Alan Varela fue convocado por su buen momento en el Porto, mientras que Claudio Echeverri está en la consideración junto a Franco Mastantuono, las últimas dos joyas que salieron de River. Uno pertenece al Manchester City y comienza a ganarse su lugar en la mayor, mientras que el otro acaba de llegar al Real Madrid y ya debutó en la última fecha FIFA contra Chile de visitante.

Por su parte, desde el Brasileirao hace ruido la incorporación a la lista de José Manuel López, el Flaco surgido en Lanús que la está rompiendo en Palmeiras. El delantero se suma a los atacantes habituales que son Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Ángel Correa.

La vuelta del Huevo Acuña

El zapalino levantó notablemente su rendimiento en River, a tal punto de ser considerado fundamental para Marcelo Gallardo. Es uno de los pocos futbolistas del Millo que mantiene una regularidad en los últimos tres meses y Scaloni decidió volver a convocarlo.

Acuña es bicampeón de América y Campeón del mundo con la selección nacional, pero entre lesiones, falta de continuidad en Europa y un flojo rendimiento en su llegada a River el año pasado, había perdido terreno en las convocatorias.