Candela Juan y el cuarto puesto de Las Yaguaretés en el Panamericanos Junior

Con la jugadora de Marabunta en sus filas, el equipo argentino de rugby seven femenino estuvo cerca de las medallas.

El domingo finalizó la participación de Las Yaguaretés en los Juegos Panamericanos Junior . La selección argentina de rugby seven femenino contó con el aporte fundamental de Candela Juan , la jugadora de Roca que milita desde hace seis años en Marabunta y es pieza importante en el conjunto albiceleste.

En un fin de semana de mucho desgaste, las argentinas habían ganado sus partidos ante Colombia y Jamaica, mientras que la derrota frente a Canadá las mandó para jugar al mediodía siguiente del domingo frente a Estados Unidos.

En un partido parejo y complicado, las norteamericanas se impusieron 19 a 12 y pasaron a la final, mientras que las argentinas tuvieron su última chance por la tarde en la pelea por el tercer puesto.

Una sanción cuestionable del árbitro justamente a Candela perjudicó a Las Yaguaretés en el duelo por la medalla de Bronce ante Canadá. Las rivales aprovecharon esa decisión de sacarle amarilla a la jugadora rionegrina y a partir de allí hicieron la diferencia para un 24 a 0 que no reflejó la paridad que existe entre ambas selecciones.

candela juan 2

De todas maneras, fue un buen torneo para las argentinas, que siguen sumando experiencia en un deporte que sigue creciendo en su rama femenina.

Para Candela significó la ratificación de que está a la altura en las competencias internacionales y todavía tiene mucho para dar.

La posibilidad de estar acompañada por su familia también le dio un condimento especial a los Panamericanos Junior, que sin dudas serán otra capítulo inolvidable para ella.

candela juan familia

Hace algunos meses, la jugadora contó a LMCipolletti que se había recuperado de una lesión de meniscos que pudo superar para mantener vivo su objetivo en la selección.

Haber atravesado ese difícil momento es una de las virtudes que mostró Candela, que apenas tiene 20 años y toda una carrera por delante.

Otro paso adelante

El rugby seven femenino está en franco crecimiento, ya que la selección mayor compite en Europa entre las mejores del mundo. Allí también hay participación regional con Josefina Padellaro y Micaela Pallero, quienes tienen experiencia en competencias internacionales y representan a la zona lejos de casa.

La de Candela Juan es otra muestra del talento que hay en la región y el buen trabajo formativo que se realiza en el Alto Valle, donde Marabunta sigue marcando el ritmo del rugby femenino y es fundamental continuar potenciando la competencia interna.