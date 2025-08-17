Las perlitas de la goleada de Boca ante Independiente Rivadavia: la amenaza de la barra y la queja de Cavani

El Xeneize consiguió un triunfo clave para romper una racha de 12 partidos sin sumar de a tres, pero la situación deportiva e institucional sigue siendo preocupante.

Luego de 12 partidos y 120 días sin conocer la victoria, Boca se sacó la mufa y goleó 3-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza: además de exhibir ratos de buen fútbol a lo largo de la primera mitad, varios de los jugadores que venían siendo puntos bajos en los últimos compromisos respondieron y hasta convirtieron tantos, como es el caso del Changuito Zeballos y de Alan Velasco.

Sin embargo, la previa al compromiso no había estado exenta de polémica. Por lo pronto, un pasacalles en las afueras del hotel en el que el plantel se hospedaba dentro de la provincia cuyana contó con un mensaje dirigido a los futbolistas. "La camiseta Boca se tiene que transpirar" , rezaba la amenazante misiva, sin el "de", vinculada a una canción picante de la barrabrava del elenco de La Ribera.

Si bien la pancarta no tenía firma, estaba acompañada de otra que también tenía un contundente texto: "Están en Boca, respeten a la camiseta y a su gente" . Lo cierto es que el club azul y oro atraviesa, además de la crisis deportiva, una institucional que derivó en la disolución del Consejo de Fútbol . A su vez, el Chanchi Riquelme, hermano del presidente, está en el ojo de la tormenta.

Las 2 banderas que aparecieron anoche en la concentración de #Boca en Mendoza: "La camiseta de #Boca se tiene que transpirar". "Están en #Boca , respeten la camiseta y a su gente".

LO GRITÓ CON EL ALMA: Paredes capturó la pelota suelta, sacó el remate, la pelota se desvió y se convirtió en el 1-0 de Boca ante Independiente Rivadavia.





El cruce entre Edinson Cavani y Claudio Úbeda

Otro que también viene siendo cuestionado por los hinchas es Miguel Ángel Russo, que no había podido ganar desde el comienzo de su tercera gestión al frente del Xeneize. De hecho, el ayudante de campo del DT, Claudio Úbeda, fue protagonista de una polémica imagen que involucró a Edinson Cavani: el delantero uruguayo fue titular, no tuvo una prestación destacada y se trenzó con el miembro del cuerpo técnico.

ATENCIÓN A ESTE MOMENTO DE LOS CAMBIOS DE BOCA: Merentiel se pensó que salía él, pero finalmente fue Cavani quien dejó el campo y le dijo algo a la pasada a Úbeda antes de llegar al banco.





En el complemento, el Matador, que falló dos conquistas increíbles, debió ser reemplazado para que ingrese Milton Giménez. El artillero ex PSG puso un gesto adusto y le consultó al ex estratega de la Selección Argentina Sub-20: "¿Por qué a mí? ¿Qué pasa?". Pese a sus yerros y al duro presente del equipo, Boca acumuló tres puntos fundamentales para alejarse de la parte baja del Torneo Clausura y mantenerse en puestos de clasificación a las competiciones internacionales.

¡¡LO LIQUIDA EL CHANGUITO Y BOCA VUELVE A GANAR!! Zeballos le ganó el mano a mano a Centurión para anotar el 2-0 ante Independiente Rivadavia.



