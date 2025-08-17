Fuga de la Comisaría Cuarta de Cipolletti: quiénes son y cuál es su prontuario

La Policía dio a conocer las identidades de los dos presos fugados y emitieron un alerta de búsqueda con sus características físicas y vestimenta.

La Policía de Río Negro difundió un alerta de búsqueda para dar con el paradero de los dos internos que se fugaron este domingo de la Comisaría Cuarta de Cipolletti . Se trata de Marcos Edgardo Figueroa (35 años) y José Miguel Ríos Zapata (21 años) , quienes ya habían protagonizado una evasión el año pasado.

El escape ocurrió en cuestión de minutos, entre las 12:15 y las 12:20, cuando en una distracción, el cuartelero de guardia escuchó un fuerte ruido en el patio interno. Al dirigirse hacia allí, oyó un portazo en la salida del calabozo. Inmediatamente comenzó a contar a los internos y comprobó que faltaban dos: de los nueve detenidos que había en el lugar, solo quedaban siete.

La situación fue reportada de inmediato a las autoridades y se montó un operativo cerrojo en Cipolletti y alrededores. El episodio se registró en el mismo horario en que se desplegaba un operativo preventivo de seguridad con gran cantidad de efectivos destinados al partido que el club Cipolletti disputaba frente a Villa Mitre por el Federal A, lo que dificultó la respuesta inicial.

Los evadidos

Según la información difundida por la Policía de Río Negro, uno de ellos es Marcos Edgardo Figueroa, argentino, de 35 años, con domicilio en Cipolletti. Fue condenado por tentativa de robo en flagrancia. Mide aproximadamente 1,90 metros, tiene contextura delgada, tez blanca, cabello corto castaño oscuro y ojos del mismo color. Al momento de la fuga vestía un pantalón corto negro, buzo blanco y zapatillas oscuras.

El otro sujeto es José Miguel Ríos Zapata, chileno de 21 años, en situación de calle, detenido por tentativa de robo en poblado y en banda. Tiene una altura aproximada de 1,80 metros, contextura delgada, tez blanca, cabello corto castaño oscuro y ojos oscuros. Vestía un pulóver negro, pantalón blanco y zapatillas negras.

busqueda profugos comisaria cuarta

Ambos cuentan con un historial de robos y evasiones. En octubre de 2023 escaparon de la Subcomisaría 79ª del barrio 1200 Viviendas junto a otros dos internos, tras forzar un candado y saltar un muro perimetral. En aquella ocasión, solo uno de los fugados se entregó voluntariamente a las pocas horas. El resto permaneció prófugo durante meses, entre ellos Figueroa y Ríos Zapata.

Operativo de búsqueda

Tras la fuga de este domingo, las cámaras de seguridad de la ciudad registraron a dos hombres corriendo en la intersección de España e Yrigoyen, con características similares a los evadidos, aunque no fue posible detenerlos.

La Policía de Río Negro desplegó controles en varios puntos de la ciudad y alrededores, incluyendo rutas que rodean a Cipolletti y los puentes carreteros que unen Cipolletti con Neuquén. También se solicitó la colaboración de las fuerzas de seguridad de provincias vecinas para ampliar el radio de búsqueda.