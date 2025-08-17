Fuga de presos en Cipolletti: escaparon de la Comisaría Cuarta y son intensamente buscados

Los fugados ya tenían antecedentes de haberse escapado de otra comisaría de la ciudad. Ocurrió este mediodía.

Dos detenidos se fugaron este domingo al mediodía del calabozo de la Comisaría 4° de Cipolletti . La evasión ocurrió en cuestión de minutos y derivó en un amplio operativo policial que continúa en marcha para dar con su paradero. Los evadidos ya se habían escapado de otra unidad, en un nuevo caso de este tipo en la comisaría céntrica.

El hecho se registró entre las 12:15 y las 12:20 y según pudo reconstruir LMCipolletti con fuentes policiales, en un descuido del cuartelero se escuchó un fuerte ruido en el patio interno. Al acudir al lugar, el efectivo escuchó un portazo en la salida del calabozo y comenzó a contar a los internos. Allí descubrió que f altaban dos: había 9 detenidos, pero solo quedaban 7.

De inmediato se dio aviso a los superiores y se montó un operativo cerrojo en la ciudad y alrededores. Todo esto ocurrió en el mismo horario en que se iniciaba un operativo preventivo de seguridad con gran convocatoria de efectivos para el partido de Cipolletti ante Villa Mitre por el Federal A.

fugado 1

Identidad de los prófugos

Los evadidos fueron identificados como José Miguel Ríos Zapata (21 años), detenido por tentativa de robo en poblado y en banda, y Marcos Edgardo Figueroa (32 años), condenado por tentativa de robo en flagrancia. Ambos cuentan con antecedentes por robos y fugas.

De hecho, los dos ya habían protagonizado una evasión en octubre del año pasado, cuando cuatro internos escaparon de la Subcomisaría 79° del barrio 1200 Viviendas. En aquel episodio forzaron un candado, saltaron un muro perimetral y huyeron en la oscuridad. Solo uno de los fugados, Braian Andrés Vargas, se entregó a las pocas horas. Los demás permanecieron prófugos durante meses, entre ellos Ríos Zapata y Figueroa.

En ese mismo grupo estaba también Axel Malcon Sepúlveda Rosetti, imputado por tentativa de homicidio agravado, quien aún permanece en libertad.

Operativo policial en marcha

Tras la fuga de este domingo, las cámaras de seguridad registraron a dos sujetos con características similares corriendo por la esquina de España e Irigoyen. Sin embargo, no se logró su detención.

La Policía de Río Negro desplegó controles en rutas, caminos vecinales y en los puentes carreteros que unen Cipolletti con Neuquén. Además, se solicitó la colaboración de fuerzas de seguridad de provincias vecinas para ampliar la búsqueda.