Violento arrastró por la calle a su ex y le destrozó el celular delante de su hijito

Un testigo fue clave para que concurrieran efectivos policiales, que lo detuvieron a pocas cuadras. La mujer no quiso hacer la denuncia, pero de todos modos hubo intervención judicial.

La mujer denunció a su ex pareja por violencia. Adjudicó el ataque a que ella inició una nueva relación afectiva.

En una artera y hostil reacción un sujeto arrastró por una calle a su ex pareja , a quien luego le sacó el teléfono celular y se lo destruyó al tirárselo contra el pavimento. Todo se produjo delante del hijo de la víctima y de un vecino que alertó a la policía y permitió que detuvieran al agresor, que tenía prohibición de acercamiento.

El grave hecho de violencia de género ocurrió el último sábado por la tarde en un barrio de General Roca.

Efectivos de la Comisaría 3ra llegaron al lugar tras recibir el aviso del testigo, y se encontraron con la chica que estaba acompañada de un menor.

Comisaría 3 Roca Policías de la Comisaría 3ra acudieron al lugar del hecho y atraparon al acusado a pocas cuadras. Archivo

Allí explicó a los uniformados que el atacante había escapado corriendo, por lo que el personal de la fuerza montó un veloz operativo de rastrillaje que dio resultados poco después y varias cuadras de distancia, donde lograron detener al acusado, informó ANRoca.

Tenía prohibición de acercamiento

Posteriormente trascendió que el hombre tenía una restricción de acercamiento impuesta en abril último, por lo que se presume que había antecedentes por tratos hostiles en esa relación.

La mujer en medio del shock, el temor y los golpes, prefirió no realizar la denuncia aduciendo que solo se trataba de una discusión de pareja. Sin embargo los efectivos actuaron igual y dejaron demorado al violento por decisión de la justicia.

Se destacó que fue clave la intervención de un testigo que dio aviso y relató toda la violenta situación que padeció la mujer. El individuo había quedado demorado por desobediencia a una orden judicial.

Dos detenidos por robar el alambrado del aeropuerto

Personal policial de la Comisaría 47° de J. J. Gómez fue alertado por el Comando Radioeléctrico que sujetos estaban robando el alambrado perimetral en la zona norte del aeropuerto, sector de alta tensión.

De inmediato, una comisión policial acudió al lugar y, al circular por calle Félix Heredia en intersección con una calle rural lindante al aeropuerto, interceptaron un vehículo Renault 9 de color gris que transportaba rollos de tejido romboidal sobre el techo y en el baúl. El hecho delictivo se produjo el último viernes en horas de la tarde.

Robo alambrado aeropuerto

En el rodado se movilizaban dos hombres de 45 y 42 años, a quienes se les encontró un alicate con mango de plástico naranja y negro, presuntamente utilizado para cortar el alambrado. Asimismo, a unos 50 metros del lugar de la detención, los efectivos constataron faltante de tejido romboidal, que coincidía con el cargado en el vehículo.

La Fiscalía de turno, dispuso que se realizaran fotografías, y videos en la escena. Y que ambos individuos fueran trasladados a la unidad policial en calidad de aprehendidos por el delito de robo en grado de flagrancia.