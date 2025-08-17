Cayó un colectivero con alcoholemia cuando cruzaba con pasajeros un control en el puente

El chofer dio positivo en 0,29 g/l de alcoholemia y fue en el mismo control donde lincharon a una joven acusada de atropellar y matar a Elizabeth Martínez.

Un nuevo fin de semana con operativos de alcoholemia en la ruta 7 en la localidad de Centenario, terminó con borrachos al volante con resultados positivos y otros terminaron con multas por infracciones vehiculares. El operativo sorprendió a los conductores a primera hora de la mañana. Y hubo otra sorpresa mayor: un colectivero con alcohol positivo en sangre.

Entre las 6 y 9 de la mañana , agentes de la Dirección de Tránsito junto a Policía de Comisaría Quinta, División de Tránsito de Villa Obrera y la Agencia de Seguridad Vial Nacional realizaron un operativo en el acceso Jaime de Nevares y Fernando Rivas , a metros del puente interprovincial que une con Cinco Saltos.

En esta ocasión, fueron 16 actas contravencionales las realizadas y 5 licencias fueron retenidas. Asimismo, 4 autos -todos conducidos por varones- fueron secuestrados y el máximo de alcoholemia registrado fue de 0,80 mg/dl. Uno de los casos que más resonó fue el de un colectivero del servicio interurbano que también terminó con el vehículo secuestrado por alcoholemia positiva. Según indicaron a LMNeuquén, el chofer registró un 0,29 mg/dl .

operativo alcoholemia cente (1) Un colectivero dio 0,29 g/l en sangre en un control de alcoholemia. En Centenario rige el Alcohol Cero y muchos más para los choferes.

"Lo primordial es preservar las vidas de quienes conducen y de terceros. Más que nunca estamos reforzando la prevención para evitar siniestros viales", destacó el director municipal de Tránsito, Carlos Torres.

Al parecer, el colectivero de la empresa Pehuenche se dirigía a la vecina localidad de Cinco Saltos, con pasajeros, alrededor de las 8.10 de la mañana. A esa hora recién estaba amaneciendo, cuando el chofer fue detenido por los inspectores para el control de tránsito de rutina. Fue ahí cuando todos salieron de su asombro.

El chofer dio alcoholemia positiva, con una graduación baja, pero en Centenario, como en la provincia y la mayoría de las localidades del país, rige el Alcohol Cero al volante. Es decir, ya no hay más tolerancia de 0.5 g/l en sangre.

Escandaloso linchamiento en control de alcoholemia

El operativo no estuvo exento de escándalos. Uno de los autos que fue positivo de alcoholemia tenía como acompañante a la mujer que fue imputada semanas atrás por haber atropellado y matado a Elizabeth Martínez, una trabajadora de 53 años, en un siniestro vial ocurrido el 1 de agosto en la Ruta 7, frente al cementerio local.

La joven a bordo de un Volkswagen Gol blanco, según fuentes consultadas por LMNeuquén, se bajó de muy malos modos y comenzó a agredir a los inspectores municipales y dijo que habría pagado ya una multa de 50 millones de pesos, algo incomprobable de sus dichos, pero que comenzó a calentar el ambiente. "Estaba también alcoholizada y empezó a agredir, más allá de que ella no manejaba", dijeron.

operativo alcoholemia cente Los operativos de alcoholemia fueron desde las 6 a las 9 en el puente Centenario Cinco Saltos.

Entre gritos e insultos comenzaron a increparla, hasta que la situación derivó en una escalada de violencia. En un video difundido por el portal Centenario Digital alguien está filmando la pelea cuando un policía intenta separar, aunque no puede hacer demasiado más que sostenerla.

La mujer fue arrojada al piso y recibió golpes de puño y patadas, mientras dos efectivos intentaban contener el ataque y pedían refuerzos. "Eso te pasa por asesina hija de puta", gritó una mujer del barrio.