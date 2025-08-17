Video: el increíble gol anulado que enfurece a todo Cipo

El volante recibió una asistencia perfecta y definió bárbaro, pero el asistente Nardelli levantó la bandera y evitó el triunfo albinegro. También le anularon otro a Ibarra por mano.

La quinta fecha de la segunda fase del Federal A dejó como saldo un descenso, polémicas y mucha tela para cortar. Entre los protagonistas estuvieron Cipo y Deportivo Rincón , que como factor común no pudieron sumar de a tres y terminaron masticando bronca en la zona Campeonato. Mientras tanto, también hubo novedades en los grupos de la Reválida .

El Albinegro sufrió la falta de efectividad y el arbitraje que encabezó Cristian Rubiano , quien junto al asistente Martín Nardelli fueron determinantes en el resultado final: 0 a 0.

El juez principal generó indignación en el público local y enojo en los futbolistas cobrando para la visita las famosas "chiquitas", que derivaron en reiteradas amonestaciones de jugadores de Cipo, varias de ellas evitables.

Cipo vs Villa Mitre - goles anulados

Los dos fallos más cuestionados fueron una supuesta mano de Cristian Ibarra que terminó en gol y un fuera de juego inexistente. El primero fue cobrado por Rubiano y el segundo por Nardelli, que levantó la bandera para dejar sin efecto el tanto que ya había convertido Andrés Almirón.

El volante de Cipo, que recibió la asistencia desde la izquierda, estaba un metro habilitado cuando partió el pase de su compañero. Como si eso fuera poco, seis minutos después expulsó a Ricardo Dichiara con doble amarilla por protestar un córner.

ON - Futbol Cipolletti vs Villa Mitre (32) Omar Novoa

Deportivo Rincón y el resto de los resultados

Por su parte, Deportivo Rincón jugó media hora con uno menos por la expulsión de Germán Cervera, tras agredir al defensor Iván Amaya.

El León aguantó con las atajadas del Oso Sánchez hasta los 34' del complemento, cuando apareció el veterano Ramón Lentini y con un doblete le dio la victoria a Argentino de Monte Maíz.

Olimpo ratificó su buen momento al imponerse 2 a 0 sobre Costa Brava de General Pico. El cipoleño Moiraghi de penal en el inicio y Felix Villacorta cerca del cierre le dieron la victoria a los de Mauricio Giganti, que mandan en soledad.

En el comienzo de la fecha, Atenas de Río Cuarto y Bolívar igualaron 1 a 1 por los goles de Alex "Pope" Díaz y Antú Hernández en el complemento.

tabla federal a 17 de agosto posiciones

La Reválida y su primer descenso

El grupo que reúne a los peores equipos de la primera fase ya sufrió su primer descenso. Gutiérrez de Mendoza estuvo a punto de bajarse y no terminar el torneo, como en su momento pasó con Sansinena de Cerri.

Sin embargo, pese a la crisis institucional y futbolística, el plantel puso la cara con muchos jugadores jóvenes y aguantó hasta donde pudo.

La quinta derrota en igual cantidad de presentaciones determinó el regreso del equipo mendocino al Regional Amateur. Fue ante Germinal de Rawson, que le escapa a la última posición en los promedios y además está en puestos de clasificación a la pelea por el segundo ascenso.

descenso gutierrez diario uno Gutiérrez de Mendoza es el primer descendido al Regional Amateur.

El que sacó un punto importantísimo es Guillermo Brown de Puerto Madryn, que viene en picada tras bajar desde la Primera Nacional. Emanuel Décimo había puesto en ventaja al líder San Martín de Mendoza en el comienzo del segundo tiempo, pero en el quinto minuto adicionado apareció Renzo Papparelli para igualar con un cabezazo y fue 1 a 1.

Ese resultado le vino mal a Sol de Mayo, que perdió 2 a 0 en su visita a Santamarina de Tandil y está octavo con seis puntos.

Igualmente, el más jugado de los que quedan con vida pensando en el segundo descenso es Estudiantes de San Luis, que igualó sin goles en su visita a Juventud Unida Universitario y tiene apenas dos unidades en la Reválida.

Huracán Las Heras logró un triunfo agónico con gol de Joel Lucero a los 48' del segundo tiempo y dejó a Círculo Deportivo con las manos vacías.