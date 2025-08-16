Cipo necesita la victoria ante Villa Mitre para seguir soñando con la clasificación

Tras su segunda caída en tres partidos por la zona Campeonato, el albinegro será local del Tricolor de Bahía Blanca en La Visera con algunas modificaciones.

Este domingo, la Visera de Cemento será el escenario de uno de los duelos más relevantes del Federal A y de la zona sur del país. Cipo recibirá a Villa Mitre en un duelo de necesitados por la zona Campeonato. El local buscará volver al triunfo después del mal trago ante Deportivo Rincón y el Tricolor ganar su primer partido, luego del empate ante Olimpo y las otras tres caídas en esta fase.

A partir de las 15:30, el pampeano Cristian Rubiano pitará el inicio del duelo en la calle O’Higgins. El juez principal estará acompañado por Martín Nardelli y Patricio Destefano, mientras que Emanuel Leguizamón será el cuarto árbitro.

Durante el 2025, Rubiano arbitró una sola vez al Capataz, fue en la victoria 2 a 1 en tierras paperas por la fecha 14 ante Circulo Deportivo.

“Nos tomamos este fin de semana como una final, como nos venimos tomando todas las fechas”, dijo a LMCipolleti Leandro Vella, volante ofensivo de Cipo.

ON - Futbol Cipolletti vs Kimberley (12) Omar Novoa

Para el conjunto dirigido por el Chango Cravero, los días post derrota fueron de análisis y corrección de errores para poder dar vuelta la página en el nonagonal. “La semana ha sido de mucho trabajo, mucha entrega de todo el equipo, de todo el grupo, la verdad que se ha trabajado muy bien, muy fuerte. Tuvimos la derrota del fin de pasado, se nos escapa al último. Fue un partido muy complicado, muy difícil para poder ganar ahí, la verdad que se nos hizo muy dificultoso. A lo último ellos se encuentran con un gol, y terminamos quedándonos con las manos vacías”, repasó Vella.

Cipo acumula tres puntos en la tabla y está séptimo, teniendo su única victoria ante Kimberley en la fecha 3. “Como dije después de la victoria de local, tenemos que seguir, este equipo está bien,, viene haciendo las cosas bien. Tenemos mucho margen todavía, no estamos afuera de nada, sabemos que si ganamos el fin de semana nos volvemos a prender ahí, a lo que nosotros nos queremos, a lo que buscamos que es conseguir un ascenso”, aseguró.

tabla federal a 10 de agosto

El empate no le sirve a ninguno

Para los bahienses el contexto es aún más complicado. Sin cumplir su fecha libre, que será en la última jornada, cayó en tres duelos seguidos y solo logró un punto el último domingo en el clásico. “Sabemos que va a ser un partido durísimo, por más que Villa Mitre venga mal. Ellos vienen con la necesidad de ganar sí o sí y eso a nosotros también nos pone en una entrega, tenemos que dejar todo en la cancha”, analizó Vella.

La necesidad es factor común en dos equipos que lideraron la fase regular en el sur.

"Sabemos que estos tres puntos van a ser muy valiosos para nosotros porque los necesitamos conseguir sí o sí. No podemos errar esta vez, no hay margen de error de volver a perder un partido más porque ahí sí se nos va a complicar”, afirmó Leandro, que llegó a Cipo en el mercado de pases de fines de junio.

Los dirigidos por Mungo están últimos en el puesto 9 con esa sola unidad al igual que Kimberley, que tendrá su fecha libre. Por contexto, es una buena oportunidad para que el Capataz despegue y siga soñando con la clasificación a cuartos.

“El equipo sigue de pie, con mucha fuerza, así que vamos con todo para poder dejar los tres puntos aquel domingo en casa con nuestra gente”, aseguró el jugador de Cipo. “Es bueno volver a la cancha nuestra, que es una cancha normal, con césped, que casi se juega en todos los campeonatos. La verdad que jugar en una cancha con pasto es lo normal. La otra vez fue un partido muy complicado porque era una cancha sintética, muy chica. Tuvimos muchos pelotazos, no pudimos hacer nuestro juego y se nos complicó mucho”, reconoció sobre el césped artificial en Rincón.

Más allá del terreno de juego, para Cipolletti volver con su gente es lo primordial en este momento. “Es un torneo que hay que adaptarse a todo, pero es importantísimo volver a nuestra cancha para nosotros porque tenemos un plus más también. Nuestra gente que nos apoya un montón, que va siempre, entonces el equipo se siente identificado. Sabemos que de local somos muy fuertes y lo vamos a ir demostrando. El fin de la gente nos va a volver a acompañar y vamos a tratar de dejarle una victoria”, concluyó Vella.

El último encuentro jugado entre ambos equipos fue por la fecha 13 de la fase reglar en La Visera de Cemento, en un duelo que finalizó empatado 1 a 1 con un expulsado por lado. En la Villa terminó atajando el capitán y zaguero central Víctor Manchafico.

El partido será transmitido por Youtube en los canales de Visión Fútbol y Cipo Pasión. También irá por radio con el equipo de LU19 La Voz del Comahue.