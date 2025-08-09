Dolorosa derrota de Cipo en Rincón: lo perdió en la última jugada

El albinegro cayó con el León por la cuarta fecha de la zona Campeonato. Germán Cervera marcó el agónico tanto del equipo neuquino.

En el césped sintético de la Ciudad Deportiva de Rincón de los Sauces, Cipo no pudo con el León en un duelo clave por el Federal A. El equipo de Duilio Botella se impuso por la mínima ante el conjunto del Chango Cravero con un tanto de Germán Cervera en tiempo adicionado.

Es la segunda derrota en tres partidos disputados en la zona Campeonato para el albinegro, que ya no tiene margen de error si pretende clasificar a los cuartos de final por el primer ascenso.

rincon cipo omar novoa (3)

Crónica de una derrota que duele

Después de los primeros 10 minutos con mucha pelota dividida y casi sin jugadas colectivas, Deportivo Rincón impuso condiciones y generó varias situaciones claras con sus armas. Jeldres, Agustín Lezcano y Jonathan Chacón estuvieron a punto de abrir el marcador, pero Crespo le tapó una al delantero, el disparo del volante salió cerca y el cabezazo del marcador central pegó en el travesaño. Todo fue antes de la media hora de partido.

Al albinegro le costó hacer pie, ya que se vio superado en lo colectivo y en los duelos individuales. Daniel Carrasco y Federico Moreno ganaron casi todas las divididas en el medio, algo que fue clave para que el anfitrión dominara las acciones.

Hubo varios centros y remates de media distancia no llegaron a gol, pero marcaron una clara superioridad del local en el primer tiempo.

rincon cipo omar novoa (2)

Ya en el complemento, el trámite se emparejó y Cipo empezó a pisar el área contraria. El Oso Sánchez estuvo atento ante las aproximaciones del rival que tuvo a Gustavo Mbombaj más adelantado a partir del ingreso de Nehuén García y más presencia ofensiva con la entrada de Ricardo Dichiara.

Rincón volvió a llegar a los 20', cuando tras un resbalón de Marín, el zapalino Fernando Riquelme se perdió el primero, cuando apenas llevaba dos minutos en cancha tras reemplazar a Jeldres.

En el ida y vuelta de un partido que se hizo más trabado y desprolijo, Stancato exigió a Sánchez con un remate de afuera y Crespo respondió ante los centros del León.

Llegando a los 35' del segundo tiempo, Riquelme le pegó sin pelota a Mbombaj y árbitro Etem, de frente a la acción, solo le sacó amarilla. El balón no estaba en juego aún, en un tiro libre defensivo para Cipo.

Los minutos finales mostraron más entero al León, que fue con ímpetu a buscar la victoria.

Parecía que el empate estaba cantado, pero un lateral largo de Di Bello llegó hasta la cabeza de Germán Cervera, que ganó de arriba para darle la victoria al conjunto neuquino. El grito desaforado llegó en el minuto 50 del complemento, desató la alegría de Rincón y dejó muy herido a Cipolletti.

SÍNTESIS

Deportivo Rincón; Alejandro Oso Sánchez; Nicolás Di Bello, Jonathan Chacón, Agustín Osinaga y Ezequiel Ávila; Facundo Miguel, Daniel Carrasco, Federico Moreno y Agustín Lezcano; Ramón Villalba y Sebastián Jeldres. DT: Duilio Botella

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Yair Marín y Gustavo Mbombaj; Andrés Almirón, Agustín Stancato, Lucas Mellado y Gonzalo Lucero; Leandro Vella; Cristian Ibarra. DT: Daniel Cravero

Gol: ST, 50 Cervera (DR)

Cambios: ST 4 Ricardo Dichiara y Nehuén García por Lucero y Vella (C), 5 Fernando Pettinerolli por Carrasco (DR), 15 Matías Páez por Mellado (C), 18 Germán Cervera y Fernando Riquelme por Jeldres y Lezcano (DR), 27 Andrés Domínguez y Jeremías Langa por Ibarra y Marín (C)

Árbitro: Jorge Etem

Cancha: Ciudad Deportiva de Rincón de los Sauces