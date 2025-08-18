Deportes LMCipolletti Nahuel Pennisi En medio de su gira, Nahuel Pennisi estuvo en La Visera acompañando a Cipo

El cantante presenció el partido entre Cipolletti y Villa Mitre del último domingo, mientras realiza su recorrido por la región.







Omar Novoa

Por su talento e historia de vida, Nahuel Pennisi es uno de los artistas más queridos del país. La región no es la excepción y por eso le fue muy bien en sus presentaciones en Neuquén el sábado y en Cipo el domingo. En el medio de ambos recitales, el cantante se dio el gusto de concurrir a La Visera de Cemento para el partido que el albinegro jugó contra Villa Mitre por el Federal A.

Después de tocar en el Teatro Español de la capital neuquina, Nahuel compartió platea en La Visera con su productor, su hermano y su cuñada.

El artista porteño de 34 años sintió de cerca la pasión de los hinchas albinegros, que el domingo se quedaron muy enojados con el arbitraje en el empate sin goles contra el tricolor bahiense. De todas formas, lo más importante es que sintió la pasión de la gente, esa misma que el tiene por Boca, el club de sus amores.