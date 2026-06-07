Cocaína, marihuana y dinero: así terminó un allanamiento que dejó a una mujer imputada

La Policía realizó un operativo tras una investigación de Toxicomanías. Hallaron cocaína, marihuana, celulares y efectivo.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Toxicomanías de Villa Regina. Foto: Gentileza.

La Policía de Río Negro secuestró droga , dinero en efectivo y distintos elementos vinculados al consumo de estupefacientes durante un allanamiento realizado en Villa Regina . Como resultado del procedimiento, una mujer fue imputada por infracción a la Ley de Estupefacientes y quedó a disposición de la Justicia.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Toxicomanías de Villa Regina, que venía desarrollando una investigación vinculada a la presunta comercialización y tenencia de sustancias ilegales .

Tras reunir pruebas y avanzar con las tareas investigativas, los efectivos concretaron una diligencia judicial en una vivienda de la ciudad, donde encontraron distintos elementos de interés para la causa.

Qué encontraron durante el allanamiento

Durante el operativo, los uniformados secuestraron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y diversos elementos relacionados con el consumo de drogas.

Entre los objetos hallados había pipas de fabricación casera, cigarrillos artesanales de marihuana y una cuchara que contenía cocaína, según informaron fuentes policiales.

Una mujer quedó imputada

Desde la fuerza destacaron que el trabajo realizado por la División Toxicomanías permitió avanzar en el esclarecimiento del hecho y reunir evidencia relevante para la investigación.

Como consecuencia del allanamiento, una mujer fue imputada por infracción a la Ley de Estupefacientes y quedó supeditada a la causa que tramita la Justicia.

Otros allanamientos durante el fin de semana

Una investigación por un presunto robo agravado cometido con un arma de fuego derivó en una serie de allanamientos simultáneos que arrojaron resultados inesperados en Catriel y Allen.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la Comisaría 9° de Catriel, en el marco de una causa que busca esclarecer un hecho delictivo ocurrido recientemente en la región.

Los operativos se concretaron el jueves al mediodía de manera simultánea en distintos domicilios. Dos de ellos tuvieron lugar en Catriel: uno sobre calle Arabia y otro en el barrio 200 Viviendas. El tercer procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en el barrio Costa Oeste de Allen.

Durante las requisas, los uniformados secuestraron cuatro teléfonos celulares que ahora serán sometidos a pericias para determinar si contienen información de interés para la causa.

Además, hallaron un cartucho completo de escopeta y municiones de distintos calibres, elementos que quedaron incorporados al expediente judicial.

Pero eso no fue todo. En los domicilios también encontraron cogollos y ramas de marihuana, por lo que se realizaron las actuaciones correspondientes.