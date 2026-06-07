Allanaron tres viviendas por un robo: el inesperado botín que secuestró la Policía

Los procedimientos se realizaron en dos localidades de Río Negro. La Policía secuestró teléfonos, cartuchos, municiones y plantas de cannabis.

Los allanamientos se desarrollaron en dos localidades de Río Negro. Foto: Archivo.

Una investigación por un presunto robo agravado cometido con un arma de fuego derivó en una serie de allanamientos simultáneos que arrojaron resultados inesperados en Catriel y Allen.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la Comisaría 9° de Catriel , en el marco de una causa que busca esclarecer un hecho delictivo ocurrido recientemente en la región.

Los operativos se concretaron el jueves al mediodía de manera simultánea en distintos domicilios.

Dos de ellos tuvieron lugar en Catriel: uno sobre calle Arabia y otro en el barrio 200 Viviendas. El tercer procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en el barrio Costa Oeste de Allen.

Los efectivos irrumpieron en los inmuebles con el objetivo de reunir pruebas vinculadas a la investigación por robo agravado.

Lo que encontró la Policía

Durante las requisas, los uniformados secuestraron cuatro teléfonos celulares que ahora serán sometidos a pericias para determinar si contienen información de interés para la causa.

Además, hallaron un cartucho completo de escopeta y municiones de distintos calibres, elementos que quedaron incorporados al expediente judicial.

Pero eso no fue todo. En los domicilios también encontraron cogollos y ramas de marihuana, por lo que se realizaron las actuaciones correspondientes.

La investigación sigue abierta

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia y serán analizados para establecer su posible vinculación con el robo que originó la investigación.

Mientras tanto, los investigadores continúan avanzando en la causa para determinar responsabilidades y reconstruir con precisión cómo ocurrió el hecho que motivó los allanamientos.