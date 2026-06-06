Sorpresa en un allanamiento en Cipolletti: buscaban armas, pero hallaron plantas de marihuana

La policía allanó una vivienda por una causa de armas en el barrio Obrero A de Cipolletti. La causa giró en torno al descubrimiento en el patio del domicilio.

El allanamiento por una causa de abuso de arma de fuego derivó en el hallazgo de plantas de marihuana.

Un allanamiento realizado en Cipolletti en el marco de una causa por abuso de arma de fuego terminó con un resultado inesperado: no se hallaron armas ni cartuchería, pero sí plantas de cannabis de gran tamaño en el interior de la vivienda inspeccionada. El procedimiento, que se desarrolló durante la tarde del jueves, se suma a una serie de operativos similares en la región que evidencian la complejidad de las investigaciones judiciales en curso.

El despliegue policial se llevó adelante en un domicilio del barrio Obrero A, con la participación de personal de la Unidad 49 y el apoyo de efectivos de la Unidad 79. La diligencia estuvo enmarcada en una causa caratulada como “G.M s/ abuso de arma de fuego”, por lo que el objetivo principal era encontrar elementos vinculados al uso de armamento.

Buscaban armas, pero encontraron otra cosa

Al ingresar a la vivienda, los uniformados fueron atendidos por un hombre mayor de edad que permitió el acceso al inmueble. Tras la requisa correspondiente, el resultado fue negativo en relación a armas de fuego o municiones, lo que marcó un giro en el procedimiento. Sin embargo, durante la inspección se detectó la presencia de tres plantas similares a cannabis sativa.

Según se informó, dos de las plantas presentaban un diámetro aproximado de entre 1,80 y 1,90 metros, mientras que la tercera rondaba entre 1,30 y 1,40 metros. Ante este hallazgo, se dio inmediata intervención a la Fiscalía Federal de General Roca, que dispuso el secuestro de las plantas y la notificación al morador por infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes.

El episodio refleja cómo, en el marco de investigaciones por delitos específicos, pueden surgir otros indicios que derivan en nuevas actuaciones judiciales, ampliando el alcance de los procedimientos.

allanamiento general roca

Operativos simultáneos en General Roca

En paralelo, en la ciudad de General Roca se desarrolló un importante operativo policial con características similares en cuanto a su objetivo inicial. En este caso, la investigación estaba vinculada a un robo agravado con el uso de arma de fuego, lo que motivó la realización de cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.

Las diligencias se concretaron en viviendas ubicadas sobre calles San Juan, Kennedy, Colonia 17 de Octubre y Ameghino, con la participación de personal de la Subcomisaría 69°, el Área Judicial de Investigaciones y el Grupo Especial COER, bajo directivas de la Fiscalía N° 5.

Embed ALLANAMIENTOS EN ROCA: SECUESTRAN DROGAS, MUNICIONES Y UN CELULAR



En el marco de una causa por robo agravado, la Policía realizó cuatro allanamientos en General Roca junto al COER y el Área Judicial e Investigaciones. Se secuestraron drogas,

(+) pic.twitter.com/f9t3oPPCxt — Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro (@SegyJust) June 4, 2026

Secuestros y un demorado

Los resultados de los procedimientos fueron variados. En uno de los domicilios, ubicado sobre calle San Juan, los efectivos secuestraron estupefacientes, lo que obligó a dar intervención a la Justicia y a áreas especializadas para determinar el tipo de sustancia y su posible vinculación con otros delitos.

En otra de las viviendas, situada en calle Ameghino, se incautó un teléfono celular que podría aportar información clave para el avance de la investigación. Además, un hombre fue demorado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, quedando a disposición de la Justicia.

Por su parte, en el sector de Colonia 17 de Octubre, los investigadores encontraron 46 municiones calibre 9 milímetros y un estuche para arma de fuego del mismo calibre. Todos estos elementos fueron incorporados a la causa para su análisis pericial.