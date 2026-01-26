Lo investigaban por un ataque a balazos y le encontraron un bosque de marihuana

Dos hombres en moto dispararon contra una casa. La policía llegó a un sospechoso y al allanarle la casa, descubrieron la plantación. Se le suma la causa Federal.

Un joven de 19 años quedó en el centro de una investigación por un ataque a balazos contra una vivienda ubicada en la zona norte de la General Roca , que dejó una chica herida, aunque su vida no está en peligro.

Poco después la policía allanó su casa, y además de secuestrarle un arma cargada y más balas , también encontraron una enorme plantación de marihuana que crecía en el patio del inmueble, con ejemplares que alcanzaban los dos metros de altura.

El procedimiento se llevó a cabo el domingo , luego de que dos hombres a bordo de una moto dispararan hacia el frente de una vivienda ubicada en la calle Defensa al 3000. Uno de los balazos dio en la pierna derecha de una joven de 19 años , que fue trasladada de urgencia al hospital local para recibir atención médica.

Allanamiento y sorpresa

La investigación quedó a cargo de efectivos de la Unidad Regional II, informaron fuentes de la fuerza, quienes tras las primeras averiguaciones lograron identificar a uno de los presuntos pistoleros.

Con los datos recabados solicitaron una orden de allanamiento, que se llevó a cabo con el acompañamiento de un equipo del COER - Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate- y personal de la Subcomisaria 69.

El operativo dio como resultado el secuestro de un revólver calibre 38 con seis cartuchos y otros nueve adicionales.

Pero además en la requisa descubrieron cerca de 30 plantas de marihuana algunas de gran tamaño, las que quedaron bajo resguardo del personal de Toxicomanía y el Gabinete de Criminalística, que efectuó las pericias de rigor.

COER

El hallazgo fue comunicado a la Fiscalía Federal de Roca, desde donde se dispuso la apertura de actuaciones por infracción a la Ley 23.737.

El sospechoso fue trasladado a la comisaría para notificación en causa, extracción de fichas y antecedentes, según lo dispuesto por la fiscalía local.

Desde la institución policial se resaltó que “este procedimiento pone de relieve la labor preventiva y de investigación que realiza la policía, asegurando armas y drogas y garantizando la continuidad del proceso judicial”.