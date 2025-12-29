Tiroteo a la salida de un bar: dos jóvenes heridos y un agresor que se dio a la fuga

La Policía investiga un hecho violento ocurrido el sábado por la madrugada frente a un local nocturno. Testigos hablan de al menos cinco disparos.

En el tiroteo se escucharon entre tres y cinco disparos, aseguraron desde la Policía.

Dos personas resultaron heridas de bala en un tiroteo durante la madrugada del sábado en Allen, en un hecho que aún es motivo de investigación. Según confirmó el comisario inspector José González, jefe de la Unidad Regional II, el agresor había sido identificado y la Policía trabajaba para esclarecer el contexto del ataque.

El episodio ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada del sábado en las afueras de un bar . Testigos aseguraron que escucharon al menos cinco detonaciones . Según los registros aportados a la Justicia, la víctima fue sorprendida por la espalda y baleada a quemarropa , en plena vereda del local nocturno y frente a varias personas que estaban en el lugar.

De acuerdo a la reconstrucción preliminar, luego de disparar entre tres y cinco veces contra el joven, el atacante volvió a efectuar disparos hacia el suelo cuando la víctima ya estaba caída. Tras ello, escapó rápidamente en una motocicleta . Personal policial realizó varios allanamientos durante la jornada del sábado con el objetivo de dar con su paradero, y en el marco de la investigación se obtuvieron imágenes del bar que muestran la secuencia del episodio.

Dos heridos

La primera alerta se dio cuando personal de salud trasladó a un joven mayor de edad herido al hospital local. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivado a un centro asistencial de Neuquén, donde permanece internado con pronóstico reservado tras ser intervenido quirúrgicamente.

Mientras se tomaban las primeras declaraciones en el hospital, los uniformados advirtieron el ingreso de otra persona lesionada por arma de fuego. Según los datos preliminares, habría sido alcanzada por la ráfaga de disparos en el mismo episodio.

Las causas que derivaron en el ataque aún no están claras y la Policía continúa con las actuaciones para determinar cómo se desencadenó la violenta secuencia en la vía pública. La Fiscalía analiza los videos de las cámaras del bar y testimonios para avanzar en la acusación.

El agresor se entregó y será imputado

Este mediodía, en sede judicial, un sujeto que se presentó ante las autoridades y quedó detenido como presunto autor del ataque según confirmó el medio local AN Allen. En las próximas horas será acusado por tentativa de homicidio contra uno de los heridos, a quien habría disparado entre tres y cinco veces frente al bar.

La víctima fue intervenida quirúrgicamente en Neuquén tras recibir al menos dos impactos de bala en el abdomen, comprometiendo gravemente su vida. Otro disparo habría alcanzado a un tercer joven que se encontraba en las inmediaciones del local nocturno.