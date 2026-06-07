Lanzan una convocatoria en Río Negro con premios millonarios: cómo acceder al programa y participar

La inscripción es gratuita y los proyectos ganadores podrán acceder a más de $5,5 millones en capital semilla.

Las inscripciones son gratuitas y permanecerán abiertas hasta el próximo 30 de junio. Foto: Gentileza.

La Provincia abrió la convocatoria para una nueva edición del programa Emprendedores Río Negro 2026 , una iniciativa que busca impulsar proyectos de toda la provincia mediante capacitación, mentorías y la posibilidad de acceder a importantes premios económicos.

La propuesta, impulsada por Banco Patagonia junto a Fundación Nobleza Obliga y organismos provinciales, está dirigida tanto a quienes tienen una idea de negocio como a emprendedores que ya cuentan con un proyecto en marcha y buscan potenciarlo.

Las inscripciones son gratuitas y permanecerán abiertas hasta el próximo 30 de junio a través del sitio oficial del programa .

Capacitación en inteligencia artificial, marketing y finanzas

Quienes se anoten accederán a una etapa de formación online con contenidos vinculados a áreas clave para el desarrollo de emprendimientos.

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Entre los temas que se abordarán figuran Inteligencia Artificial, Finanzas, Marketing, Redes Sociales, Networking, Herramientas de Negociación e Inteligencia Emocional, entre otros.

El director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Económico Río Negro, Sergio Iglesias, destacó la importancia de la iniciativa.

"Desde la Provincia seguimos acompañando iniciativas que fortalecen el desarrollo emprendedor y generan más oportunidades para los rionegrinos y rionegrinas", afirmó.

Además, sostuvo que el programa brinda herramientas concretas para consolidar proyectos, impulsar nuevas ideas y promover emprendimientos con potencial de crecimiento en toda la provincia.

Cómo será la selección de los proyectos

Una vez finalizada la etapa de capacitación, se seleccionarán los 30 mejores proyectos, que participarán de semifinales presenciales en las regiones Cordillera y Viedma.

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Los emprendimientos elegidos también formarán parte de un catálogo interactivo que permitirá dar mayor visibilidad a sus productos y servicios.

Posteriormente, un jurado integrado por representantes de las instituciones organizadoras, organismos públicos y entidades de la sociedad civil elegirá a los ocho finalistas que competirán en una final provincial presencial prevista para octubre.

Más de $5,5 millones para los ganadores

La instancia final definirá a los tres emprendimientos ganadores, que se repartirán un total de $5.500.000 en capital semilla para fortalecer sus proyectos.

Además, se entregará una Mención Especial de $600.000 a un emprendimiento que se destaque por incorporar la perspectiva de género en su desarrollo.

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El programa cuenta con el respaldo del Gobierno de Río Negro, municipios, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil, consolidándose como una de las principales herramientas de apoyo para el crecimiento del ecosistema emprendedor provincial.