Conmoción en Bariloche: encontraron muerto a un ciclista a metros de su bicicleta

La víctima tenía 50 años. Fue encontrada por una senderista cerca de Colonia Suiza y los rescatistas no lograron salvarlo.

El trágico accidente ocurrió alrededor de las 14 en una zona montañosa próxima a Colonia Suiza.

Un hombre de 50 años murió este domingo mientras practicaba descenso en mountain bike por un sendero de montaña en Bariloche . La víctima sufrió una violenta caída cuando descendía por un circuito cercano al cerro Goye y, pese al esfuerzo de los equipos de rescate, no logró sobrevivir .

El trágico accidente ocurrió alrededor de las 14 en una zona montañosa próxima a Colonia Suiza , uno de los sectores más frecuentados por deportistas y amantes de las actividades al aire libre.

Según las primeras informaciones, el ciclista perdió el control mientras realizaba una travesía de descenso a gran velocidad. La violencia del impacto fue tal que su cuerpo quedó a varios metros de la bicicleta.

Una senderista encontró a la víctima

La situación fue advertida por una mujer que realizaba trekking en la misma zona. Al encontrar al hombre tendido sobre el sendero, dio aviso inmediato a los organismos de emergencia.

La rápida alerta permitió el despliegue de un operativo de rescate en un sector de difícil acceso, donde trabajaron equipos especializados para asistir a la víctima.

Intentaron reanimarlo, pero no sobrevivió

Rescatistas de distintos organismos llegaron al lugar y realizaron maniobras para estabilizar al ciclista. Sin embargo, las graves lesiones sufridas durante la caída hicieron imposible salvarle la vida.

Por disposición de la Justicia, el cuerpo fue trasladado hasta la base del cerro Goye y posteriormente derivado a la morgue local, donde este lunes se realizará la autopsia para determinar las causas precisas del fallecimiento.

Un detalle que podría ser clave

Testigos indicaron que la víctima utilizaba un casco convencional de mountain bike y no uno integral, el tipo de protección que suele recomendarse para disciplinas de descenso debido a los riesgos que implican los recorridos de alta velocidad y terrenos complejos.

Los investigadores intentan reconstruir las circunstancias exactas del accidente para establecer cómo se produjo la caída fatal.