Alarma en plena mañana por dos sospechosos armados: qué encontró la Policía

Una denuncia alertó sobre la presencia de dos hombres armados en un barrio. El operativo policial terminó con un importante secuestro.

Los hombres fueron detenidos por efectivos de la Subcomisaría 69°. Foto: Gentileza.

Un procedimiento policial realizado este sábado por la mañana en la zona norte de General Roca terminó con el secuestro de un arma de fuego y el inicio de actuaciones judiciales.

Todo comenzó cuando una persona se presentó en la Subcomisaría 69° para alertar sobre la presencia de dos hombres que, presuntamente, portaban un arma de fuego en inmediaciones de calle Defensa al 3000.

Ante la denuncia, efectivos policiales se dirigieron rápidamente al lugar para verificar la situación.

Encontraron el arma durante un control preventivo

Al arribar a la zona indicada, los uniformados localizaron a los dos sujetos mencionados por el denunciante y procedieron a identificarlos.

Durante el control preventivo, los efectivos descubrieron que uno de los hombres llevaba oculto entre sus prendas un revólver calibre 32.

El hallazgo motivó un inmediato despliegue de medidas de seguridad para preservar el lugar y garantizar el correcto desarrollo de las actuaciones.

Intervino Criminalística

Tras el secuestro del arma, se convocó a testigos y se solicitó la presencia del Gabinete de Criminalística, que llevó adelante las pericias correspondientes sobre el revólver.

Además, la Fiscalía de turno fue informada de lo ocurrido y dispuso las actuaciones judiciales necesarias para determinar la procedencia del arma y definir la situación procesal de las personas involucradas.

La investigación continúa y busca establecer si el arma estaba registrada y cuál era el motivo por el que era transportada en la vía pública.

La policía rionegrina desbarató una organización narco gracias a otra denuncia anónima

Personal de la Delegación Toxicomanías y Leyes Especiales Valle Medio, con asiento en Lamarque, realizó el último viernes tres allanamientos simultáneos en la localidad de Choele Choel, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes que se extendió durante cuatro meses.

Las diligencias judiciales se realizaron entre las 12 y las 15 horas en viviendas ubicadas sobre Pasaje Perón, calle Las Jarillas y avenida San Martín, tras una investigación supervisada por la Fiscalía Federal de General Roca, Área de Investigación de Casos Sencillos.

Como resultado de los procedimientos, los investigadores secuestraron envoltorios y cigarrillos armados con marihuana (algunos a medio consumir), además de dosis de cocaína fraccionadas para su presunta comercialización, en cantidades no fueron precisadas. También fueron incautadas semillas de cannabis, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

La investigación tuvo su origen en una denuncia anónima realizada a través de la línea 0800-DROGAS, dependiente de la Secretaría de Narcocriminalidad, un mecanismo que permite realizar denuncias anónimas sin costo y que ha permitido descabezar bandas delictivas dedicadas al negocio narco en distintos puntos de la provincia.