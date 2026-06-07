La policía rionegrina desbarató una organización narco gracias a otra denuncia anónima y luego de cuatro meses de investigación

Un llamado al 0800-DROGAS permitió el secuestro de cocaína y marihuana y la imputación de tres personas que quedaron involucradas en una causa federal. El procedimiento fue en la zona del Valle Medio.

Cocaína y marihuana secuestró la policía en Choele Choel. Un llamado anónimo alertó que operaba una red narco.

Personal de la Delegación Toxicomanías y Leyes Especiales Valle Medio, con asiento en Lamarque, realizó el último viernes tres allanamientos simultáneos en la localidad de Choele Choel , en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes que se extendió durante cuatro meses.

Las diligencias judiciales se realizaron entre las 12 y las 15 horas en viviendas ubicadas sobre Pasaje Perón, calle Las Jarillas y avenida San Martín, tras una investigación supervisada por la Fiscalía Federal de General Roca, Área de Investigación de Casos Sencillos.

La pesquisa permitió reunir elementos que indicaban que los ocupantes de los inmuebles investigados estarían involucrados en maniobras vinculadas al narcomenudeo, precisaron fuentes de la fuerza. Con esos antecedentes, se solicitó y obtuvo la correspondiente orden de allanamiento del Juzgado Federal.

Cocaína, marihuana y teléfonos secuestrados

Como resultado de los procedimientos, los investigadores secuestraron envoltorios y cigarrillos armados con marihuana (algunos a medio consumir), además de dosis de cocaína fraccionadas para su presunta comercialización, en cantidades no fueron precisadas. También fueron incautadas semillas de cannabis, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

La investigación tuvo su origen en una denuncia anónima realizada a través de la línea 0800-DROGAS, dependiente de la Secretaría de Narcocriminalidad, un mecanismo que permite realizar denuncias anónimas sin costo y que ha permitido descabezar bandas delictivas dedicadas al negocio narco en distintos puntos de la provincia.

A partir de las tareas de inteligencia desarrolladas, la Justicia Federal dispuso la imputación de tres hombres por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Desde la fuerza destacaron que estos operativos forman parte de las "acciones permanentes destinadas a combatir el narcotráfico y la venta de drogas en la región". En el despliegue policial participaron efectivos de la Delegación Toxicomanías de Lamarque, la Sección Canes y el grupo especial COER. La causa continuará bajo la órbita de la Fiscalía Federal de General Roca, que seguirá adelante con la investigación.

Otro operativo con una mujer imputada

En otra investigación efectuada por la División Toxicomanía de Villa Regina los efectivos demoraron a una mujer a quien le secuestraron drogas y dinero en efectivo en un allanamiento realizado en los últimos días en esa ciudad rionegrina.

Los estupefacientes fueron incautados durante un procedimiento autorizado por la Justicia Federal por una causa iniciada ante la presunción que la sospechosa se dedicaba a la comercialización y tenencia de sustancias ilegales.

Durante el allanamiento, los uniformados secuestraron dos teléfonos celulares, además de dinero en efectivo, pipas de fabricación casera, cigarrillos artesanales de marihuana y una cuchara con restos de cocaína.

"Gracias al trabajo investigativo y operativo desarrollado por la División Toxicomanías de Villa Regina, se logró reunir elementos de interés para la causa y avanzar en el esclarecimiento del hecho", destacaron desde la fuerza.

Como resultado de la pesquisa, se realizó el procedimiento en el que lograron el secuestro de las drogas, elementos vinculados al consumo de drogas y dinero en efectivo. Una mujer fue imputada por infracción a la Ley de Estupefacientes.