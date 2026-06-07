Cipo goleó a Huracán Las Heras y sigue en el lote de arriba

Federico Acevedo y Nicolás Peralta marcaron los goles del albinegro ante el equipo mendocino.

Por la fecha 12 del Federal A , Cipo se impuso 3 a 0 sobre Huracán Las Heras en La Visera y alcanzó a Atenas de Río Cuarto en el segundo puesto de la zona 3. El equipo de Fabián Enríquez fue claramente superior y aprovechó la efectividad de sus goleadores para quedarse con la victorias.

Federico Acevedo anotó un doblete y Nicolás Peralta marcó el segundo tanto en la tarde de La Visera para el conjunto rionegrino.

El primer tiempo tuvo cierta paridad con oportunidades repartidas. "Fuimos de menor a mayor", reconoció Juan Cruz Huichulef tras el partido.

A los 27', un centro pasado fue cabeceado por Gonzalo Lucero y Lucas Algozino cometió clara mano, pero Fernando Rekers no cobró penal.

Sobre los 41', Cipo se lo llevó puesto a su rival. Primero avisó Nicolás Peralta, después ganó Huichulef de arriba pero no pudo marcar y en la tercera lo dejaron solo a Acevedo en el segundo palo. El "9" abrió el marcador con un cabezazo del pique al piso que generó la primera alegría del partido.

El Capataz se fue arriba al descanso y a la vuelta de los vestuarios ocurrió algo insólito. A los 10 segundos, Adrián Giordano le metió un planchazo burdo a Andrés Almirón y Rekers le sacó la roja directa. El golpe fue tan fuerte que al volante de Cipo se lo vio mareado.

A partir de ahí, el albinegro marcó más diferencias en el juego. Acumuló situaciones y fue justificando la goleada que terminó de construir en el minuto siguiente.

Iban 19' cuando Víctor Manchafico casi marca tras un centro de Nehuén García desde la izquierda y en el rebote apareció Peralta para estirar diferencias con mucho olfato goleador.

foto claudio espinoza- festejo peralta cipo

La soleada tarde en La Visera se cerró con un desborde de Maxi López y el toque de zurda en el primer palo de Acevedo.

Como en cada partido, Facundo Crespo tuvo tapadas importantes. El arquero de Cipo apareció las tres veces que lo exigieron con intervenciones que le permitieron mantener el arco en cero.

Los minutos corrieron y el local estuvo más cerca del cuarto que su rival del descuento. Sobre el final, los jugadores visitantes se enojaron porque el rival movía la pelota para todos lados, en una clara muestra de impotencia.

Incluso, tras el pitazo final hubo algunas corridas que no terminaron en batalla campal porque los más enojados fueron separados por sus compañeros.

Cipo festejó de nuevo en casa, donde sacó la mayoría de los puntos que tiene y se afirma en la zona de clasificación de la zona 3 a falta de seis fechas.

SÍNTESIS

Cipolletti: Facundo Crespo; Yago Piro, Víctor Manchafico, Juan Cruz Huichulef, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Gonzalo Lucero; Nicolás Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Rodrigo Arciero, Albano Alesandrini, Adrián Giordano; Fernando Cortés, Nicolás Sandoval, Matías Dieli, Ignacio González; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Pablo Jofré

Goles: PT 42 y ST 35 Acevedo. ST 19 Nicolás Peralta.

Cambios: PT 35 Marcos Sosa por Arciero (H). ST 4 Claudio Ulloa por Cortez (H), 27 M. López y A. Domínguez por García y Peralta (H). 30 A. Araujo, M. Rodríguez y L. Moya por González, Dieli y Algozino (H), 33 S. Ranquehue por Obregón (C), 37 S. Jeldres y E. Vallejos por Pérez y Acevedo (C).

Árbitro: Fernando Rekers

Cancha: La Visera