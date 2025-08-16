Candela Juan, de las canchas del Alto Valle a los Panamericanos Junior de Asunción

La jugadora de Roca que pertenece a Marabunta forma parte de la selección de rugby seven que está en semifinales del certamen.

De aquel comienzo a los 13 años en el Alto Valle a este presente en la selección nacional. Candela Juan está en semifinales de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción como integrante de Las Yaguaretés, que están cerca de las medallas en el certamen femenino de rugby seven.

El evento comenzó el 9 de agosto y finaliza el 23, pero la rionegrina y sus compañeras compiten durante este fin de semana. Este sábado derrotaron a Colombia 14 a 7 en el debut y luego aplastaron a Jamaica por 62 a 0.

"En el primer partido contra Colombia se puso duro en el primer tiempo. Estábamos con ansiedad y nervios por ser el primer partido. Después en el segundo contra Jamaica salió todo lo que no había salido contra Colombia" , dijo Candela a Sergio Dovio tras los dos primeros encuentros.

Luego, Canadá se impuso a Argentina por 22 a 12 y las albicelestes clasificaron a semifinales en el segundo lugar.

candela juan rugby Fotos: Sergio Dovio

Este domingo se resolverá el título con Las Yaguaretés enfrentando a Brasil, mientras que del otro lado se medirán Estados Unidos y las canadienses. Las ganadoras de esos encuentros irán a la final y entre las perdedoras se resolverá el Bronce.

Lo humano es importante y el plantel argentino así lo siente. "Tenemos una muy buena unión, es algo que nos caracteriza como equipo. Estamos todas juntas constantemente", valoró Candela.

El formato del seven es exigente desde lo físico, porque son partidos intensos, cortos y la recuperación es breve. "Me siento muy cansada, pero tenemos tiempo para recuperar y volver a estar a tope para el siguiente partido", avisó la jugadora zonal.

Candela arrancó a los 13 en el Roca RC y desde los 14 pertenece a Marabunta RC. Hoy, con 20 años, está acompañada por parte de su familia que viajó para estar con ella en este desafío internacional.