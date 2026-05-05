Cipo volvió al trabajo tras el viaje a Córdoba y quiere terminar arriba la primera vuelta

Pese a la derrota del último fin de semana, el albinegro sigue en lo más alto y el domingo será local en La Visera.

Cipo tropezó en Córdoba frente a Argentino de Monte Maíz y dejó atrás una racha positiva que lo había depositado en lo más alto del grupo. Más allá de seguir siendo puntero de la zona 3, la autocrítica se hizo presente en el plantel que no quiere dejar puntos en el camino en el Federal A.

El Albinegro, que venía de ganarle a FADEP en La Visera y había alcanzado la cima, no logró acomodarse rápido en el estadio Modesto Marrone. A los pocos minutos, Hugo Vera Oviedo puso en ventaja al local y, apenas diez más tarde, Ramiro Laserre amplió la diferencia. Dos golpes seguidos que condicionaron el marcador.

Desde ahí, el equipo de Fabián Enríquez corrió de atrás. El primer tiempo fue flojo y en el complemento hubo algunas mejoras, pero no alcanzó.

“La verdad que no hay que poner excusas, nosotros perdemos el partido regalando el primer tiempo. Antes no éramos los mejores, ahora tampoco los peores, pero hay que seguir trabajando porque esto es largo”, reconoció Yago Piró tras el partido.

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El defensor fue autocrítico: “en el primer tiempo no dimos un paso para adelante, nos tenemos que hacer cargo de los errores. En el segundo tiempo mejoramos, pero no alcanzó y es difícil cuando no entrás rápido en el partido”.

Cipo recuperó jugadores, pero el técnico volvió a optar en el complemento al mismo sistema que funcionó ante Fadep, con línea de tres. Más allá de los esquemas y los dibujos, Piro puso el foco en otro lugar. “Es actitud. Podés poner la línea que quieras, pero lo que importa es eso. Nuestro grupo es muy autocrítico, hay que estar tranquilos sabiendo que en casa tenemos que ganar”, aseguro.

En la misma línea Andrés Almirón, que volvió a sumar minutos después de una lesión, ya puso como objetivo el duelo ante Juventud Unida de San Luis en La Visera. “El partido que viene hay que salir a ganarlo como sea porque en la última fecha quedamos libres. Este no es el Cipolletti que veníamos mostrando”, afirmó.

Juventud Unida Universitario, el próximo rival

Para enfrentar al Juve las noticias positivas para el entrenador seguirán ya que regresará Brandon Obregón (foto), tras purgar las tres fechas de suspensión, y Nicolás Trejo después de una lesión muscular.

Futbol Cipolletti Brandon Obregón (2) Claudio Espinoza

“Venimos de varias lesiones, de no estar todos al ciento por ciento, pero para la fecha que viene ya vamos a estar todos a disposición del técnico”, sostuvo Almirón.

En medio de la derrota, la tabla ofreció un respiro. FADEP goleó 4 a 0 a Atenas en Mendoza y eso le permitió a Cipolletti sostenerse en lo más alto del grupo. Los de Río Cuarto quedaron a un punto, mientras que Argentino de Monte Maíz se metió en la pelea con 10 unidades. Juventud Unida de San Luis, que venía liderando, había caído previamente ante el Raya y quedó cuarto con 9.

El próximo domingo, desde las 15:30 en La Visera, Cipo recibirá a Juventud Unida en un duelo directo. Será el final de la primera rueda para el Albinegro, que luego quedará libre.

tabla federal a cipo puntero 2

Por eso, la intención es clara. “Hay que tener la cabeza tranquila, tenemos un equipazo, es difícil salir a jugar lejos de casa. Hay que ganar en la Visera, dejar todo ahí y que no se nos escape ningún punto de local. Con eso vamos a andar bien”, cerró Yago Piro.