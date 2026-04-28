El Chango Cravero recibió el alta médica: el emotivo mensaje de su hija

Quien fuera entrenador de Cipo hasta hace muy poco fue intervenido por un problema en el corazón.

Después de 27 días entre dolores, esfuerzos, controles médicos y una compleja recuperación cardíaca, Daniel “Chango” Cravero recibió este martes el alta médica y volvió a sonreír rodeado del cariño de la gente de Cipo .

El entrenador, que había sido operado el pasado 1 de abril en Leben Salud , dejó la clínica durante la mañana luego de un nuevo control y más tarde compartió un almuerzo con algunos dirigentes del club que estuvieron cerca suyo durante todo el proceso.

Más allá del alta, el DT continuará en la ciudad al menos unos 20 días más, ya que deberá seguir realizándose estudios, análisis y controles médicos para monitorear su evolución. Recién después de ese período, regresaría a Chaco para reencontrarse con el resto de su familia.

Quienes estuvieron cerca suyo durante las últimas semanas remarcaron que el “Chango” se mostró de buen ánimo, tal como ocurrió en los días posteriores a la operación. A su lado estuvieron permanentemente Sandra, su esposa, y Braian, uno de sus hijos, quienes viajaron especialmente para acompañarlo durante la cirugía y el postoperatorio.

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La intervención, que duró más de siete horas, había sido más compleja de lo previsto. Además del problema en la válvula aórtica, los médicos también debieron realizarle un bypass coronario.

El mensaje de su hija que emocionó a todos

Pasado el mediodía, Melanie Cravero publicó un sentido mensaje en redes sociales para confirmar el alta de su papá y agradecer el acompañamiento recibido durante uno de los momentos más difíciles para la familia.

"Mi papá ya está de alta. Solo me queda agradecer primeramente a Dios y a Nuestra Virgen de Itatí. Sin dudas como familia fue uno de los peores momentos que nos tocó atravesar. Con fe, lejos, pero más juntos que nunca”, comenzó su testimonio en Facebook.

“Gracias a quienes preguntaron, gracias a quienes prendian una velita, gracias a quienes oraban, a quienes preguntaban cada día. Y nuevamente gracias al CLUB CIPOLLETTI POR AMARLO TANTO”, continuó.

"No nos va alcanzar esta vida para agradecerles, no solo lo económico, en el cariño y cómo trataron a mi familia durante este tiempo. A veces las personas que menos creemos son los que más terminan ayudando y los que creíamos ni siquiera aparecieron para preguntar, al contrario a la primera que pudieron hacerse los desentendidos lo hicieron.

Un solo Dios hay que ve absolutamente todo y conoce el corazón de cada persona. Gracias gracias gracias", fueron sus palabras.

El mensaje rápidamente generó repercusión entre hinchas, dirigentes, allegados y personas del fútbol en todas las categorías que siguieron de cerca la situación del entrenador.

Un club que lo apoya

Desde el primer momento, en el club dejaron en claro que la prioridad era la salud del entrenador. Semanas atrás, Marcelo Bastías había explicado la postura dirigencial frente al delicado cuadro cardíaco que atravesaba Cravero.

"El club, por sobre todas las cosas, puso una persona encima con todo el acompañamiento que se le pueda brindar para que esté bien. Hubiese sido mucho más fácil que siga dirigiendo, que se infarte en la cancha y que se arregle con la ART que tiene, pero la decisión unánime de todos nosotros es que no trabaje", dijo en aquel momento.

La preocupación surgió luego de que el DT comenzara a sentir fatiga y falta de aire mientras trotaba, una actividad que realizaba habitualmente. Los estudios posteriores detectaron una obstrucción en la válvula aórtica que obligó a una intervención inmediata.