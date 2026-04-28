Robo en una fábrica de hielo: dejaron dos cajas fuertes tiradas y chocaron un patrullero

Tres ladrones ingresaron a una vivienda e intentaron escapar con dos cajas fuertes. En la fuga, chocaron a un patrullero y lesionaron a dos agentes.

La fuga tras el robo terminó en una persecución a los tiros que se extendió por 10 kilómetros.

Un impactante intento de robo tuvo lugar en una fábrica de hielo del barrio Stefenelli , en General Roca . Tres personas ingresaron a una vivienda comercial, e intentaron llevarse dos cajas fuertes. En el intento de fuga, abandonaron las cajas de seguridad en el medio de la calle y dispararon contra la Policía.

Cuando los delincuentes emprendieron la huida, comenzó una persecución policial con la participación de más de 30 agentes . Durante el escape, los fugitivos chocaron su camioneta contra un móvil policial , que derivó en lesiones graves en dos uniformadas.

Entre el lugar del robo y el punto donde se produjo el choque, hay unos diez kilómetros de distancia .

Dos delincuentes presos por el robo y uno prófugo

Uno de los responsables del ilícito fue detenido en la vivienda, otro fue capturado en el barrio Mosconi, tras una persecución con disparos y el tercero todavía sigue prófugo.

El violento episodio se desató este martes después de las 10 de la mañana en una vivienda ubicada en la calle Los Sauces al 1700. Los tres individuos forzaron la puerta, ingresaron a la casa y fueron directamente por las dos cajas fuertes.

Tras apoderarse de las cajas de seguridad, emprendieron la fuga, pero perdieron una de las cajas a escasos metros de la vivienda. Mientras que la otra fue abandonada dentro del predio, en el ingreso de la casa.

robo caja fuerte roca (1) Los ladrones emprendieron una fuga que se extendió diez kilómetros hasta el barrio Mosconi.

Los individuos golpearon al perro de la familia para ingresar a la casa

La familia confirmó que en el momento del robo, no había nadie en el interior de la vivienda. Ya que los hijos del matrimonio estaban en el colegio y aunque uno de los perros fue golpeado, no hubo personas heridas dentro de la casa.

Un llamado alertó rápidamente a la Policía de Río Negro, quienes acudieron al lugar y logró detener a uno de los ladrones en el interior de la casa, mientras los otros dos emprendieron la fuga en una Fiat Strada.

Durante la fuga, los delincuentes chocaron un camión y un patrullero

El escape de los dos delincuentes motivó una persecución a los tiros que se extendió por la calle Los Sauces. Los vecinos relataron que escucharon las detonaciones provenientes del operativo para detener a los dos fugitivos.

robo caja fuerte roca Los individuos emprendieron la fuga y abandonaron las cajas fuertes en el predio.

La persecución a los tiros continuó hasta el barrio Mosconi, ubicado a 10 kilómetros del lugar del asalto. Los sospechosos primero chocaron un camión y luego impactaron de frente contra una camioneta policial de la Comisaría 48, que participaba de la persecución. El patrullero sufrió graves daños en todo el frente: perdió el paragolpes y al amortiguar la fuerza del impacto, dañó el motor y otros componentes.

Como consecuencia de ese choque, dos mujeres policías resultaron heridas y debieron ser trasladadas a una clínica para recibir atención médica. Durante esa persecución, detuvieron a otro de los ladrones en la calle Viterbori del barrio Mosconi, mientras los agentes mantenían la búsqueda del tercer integrante de la banda.

En el procedimiento trabajaron efectivos de la Subcomisaría N°67 de Stefenelli, la Comisaría N°48 de Mosconi y el personal de Criminalística.