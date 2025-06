Robo con ladrones "gentiles": sorprendieron a una contadora y se llevaron una caja fuerte de 100 kilos

Patrullero Policia rio Negro La policía tuvo que intervenir porque dos muchachos se pusieron violentos en un bar de Río Colorado. Archivo

Desde la unidad policial no brindaron información oficial a pesar de las insistentes consultas de este medio.

En el sector comentaron que efectivos de la Brigada de Investigaciones recorrieron viviendas y comercios cercanos en busca de testimonios que aporten información e imágenes de cámaras de seguridad que permitan seguir una pista que los conduzca a los ladrones. Pero hasta el momento no se conocieron novedades.

Pensó que era una pesadilla

El golpe delictivo lo sufrió una conocida contadora que tiene el estudio en la planta baja de su domicilio.

Un vecino que le brindó contención contó que los asaltantes la sorprendieron cuando aún estaba acostada.

Dijo que minutos antes de las 7 su pareja se había ido a trabajar como lo hace habitualmente y que ella quedó en la cama esperando que sonara el despertador. Tiene un perro que conoce su rutina, que se había echado a su lado en el piso, esperando que su ama se levantara.

Un ruido la sorprendió, como un golpe, en algún lado de la casa. Pero no le prestó importancia. Pensó que había sido la mascota.

Entre dormida vio cuatro figuras de negro, dos a cada lado de la cama, que la miraban fijamente.

Sin embargo pensó que era una pesadilla y continuó sumida en ese espacio indefinido entre la vigilia y el sueño.

Pero la imagen le pareció tan real que la invadieron las dudas. Entonces abrió los ojos y se aterró al comprobar que efectivamente, había cuatro hombres vestidos con ropas oscuras que la observaban fijamente.

Una caja fuerte

Uno le dijo que no los mirara. Del susto se tapó la cara con las sábanas y solo atinó a esperar. No supo si estaban encapuchados o portaban armas. Solo escuchó que le pedían plata, y que comenzaron a revisar la habitación, mientras que otros deambulaban por la casa en la misma operación.

En un momento encontraron una caja fuerte antigua y enorme, donde guardaban certificados de propiedades, cartas y documentos ancestrales de la familia, pasaportes, fotos de hechos históricos de la región, títulos académicos de distintas etapas de su vida, cadenitas, medallas y anillos con un gran valor sentimental y algo de dinero.

Sospechan que entre los cuatro la cargaron en un vehículo que los esperaba afuera con otro cómplice. Creen que tuvieron que hacer un esfuerzo notable, pues se trata de un cofre antiguo, del siglo XIX, hecho de hierro forjado que pesa más de cien kilos de peso.

Con ese botín escaparon unos 40 minutos después de haber irrumpido.

Según lo que aseguró la fuente, los maleantes no fueron agresivos, sino todo lo contrario. Le hablaron con un tono cálido, sin ningún insulto, ni mostraron signos de estar bajos los efectos de drogas.

Uno de ellos hasta le preguntó si tomaba alguna medicación, que se la acercaba. Aunque les dijo que no, de todos modos le alcanzó un vaso de agua

Un golpe planificado

En el barrio presumen que no fue un golpe al voleo, sino que fue planificado. El dato del movimiento coordinado que revelaron los delincuentes lo hace suponer. Pero llama la atención, porque en los estudios contables no maneja grandes sumas de dinero. Por eso no descartan que tuvieran un dato equivocado.

De todos modos sospechan que tenían conocimiento del movimiento y la dinámica de los damnificados. Como el horario en que iniciaban sus actividades laborales. Creen que sabía en qué momento se iba la pareja de la contadora a trabajar y ella quedaba sola hasta que llegara la empleada administrativa.

En ese lapso de tiempo aprovecharon un forzaron el portón del garaje, posiblemente con una barreta. Una vez adentro fueron directamente a la habitación donde la sorprendieron.

Los investigadores averiguaban si hubo algún testigo que vio cuando entraban y también cuando escaparon, porque la maniobra de cargar la enorme y pesada caja fuerte en un vehículo tuvo que ser más visible. Las cámaras de seguridad de las viviendas cercanas y de los locales comerciales podrían ser relevantes.