Violenta pelea con cadenas en una sede sindical terminó con cuatro detenidos

El brutal episodio fue alertada por vecinos con un llamado al 911. Los hombres irrumpieron en la sede gremial, causó daños y agredió a las personas presentes.

Un violento enfrentamiento se registró este jueves en una sede sindical en General Roca . El brutal episodio comenzó cuando unas personas irrumpieron en el lugar y comenzaron una pelea con los presentes, causando lesiones y daños en el lugar. La brutal secuencia tuvo lugar en el local de un gremio ubicado en la calle Alsina al 400 , donde se llevaba adelante una reunión con dirigentes cuando se desató un enfrentamiento.

El hecho fue alertado por los vecinos con un llamado al Centro de Emergencias 911 , que alertó sobre una pelea entre varios individuos en el lugar. Esto motivó la intervención del personal de la Comisaría Tercera , que tras acudir al lugar, constataron la existencia de un conflicto y procedieron a disuadir la situación para evitar mayores consecuencias.

En medio del procedimiento para separar a los involucrados, los agentes identificaron a cuatro de los presuntos involucrados en la pelea que habían abandonado el lugar a bordo de un Volkswagen Polo color gris .

Sin embargo, los uniformados comenzaron una rápida persecución, que interceptó a los fugados minutos más tarde, en la intersección de las calles Rodhe y España.

comisaría 3ra La intervención estuvo a cargo del personal de la Comisaría 3ra de General Roca.

Según la denuncia radicada por el responsable de la sede, los sujetos habrían ingresado violentamente al lugar, provocando daños en las instalaciones y agrediendo a las personas presentes. Durante el incidente, uno de ellos habría utilizado una cadena para atacar al denunciante, lo que le provocó lesiones en una de sus manos.

Utilizaron una cadena durante el violento enfrentamiento

En el marco de las diligencias, los efectivos secuestraron una cadena que habría sido utilizada durante el disturbio y resguardó el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos. Además, personal del Gabinete de Criminalística llevó adelante las pericias correspondientes en el lugar.

Por disposición de la Fiscalía de turno, los cuatro hombres quedaron detenidos e imputados por los delitos de lesiones, daños y amenazas. Asimismo, se dio intervención al Cuerpo de Investigaciones Judiciales para analizar las cámaras de seguridad existentes en la zona y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.